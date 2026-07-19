Marina del Pilar niega negociación con EU; ‘nunca traicionaría a mi patria’, subraya

Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California, afirmó que su disposición a escuchar a supuestos intermediarios del Gobierno de EU, “no significa negociar”, y aseguró que fue “víctima de engaño” en un asunto “estrictamente personal” relacionado con la cancelación y posterior tramitación de su visa de turista. En un mensaje en video difundido el 18 de julio de 2026, la Gobernadora respondió a las dudas generadas por lo que calificó como “versiones dolosas propiciadas por algunos audios manipulados”.

“Hoy, una vez más, quiero hablarles de frente, como siempre lo he hecho, porque entiendo las dudas que han surgido y es mi obligación aclararlas”, expresó Ávila Olmeda, quien detalló que las conversaciones difundidas ocurrieron durante 2025 y se dieron en el contexto de su trámite migratorio. “Como cualquier persona que enfrenta una decisión de carácter migratorio, busqué conocer sus motivos y explorar las vías legales e institucionales para atender ese procedimiento. Eso fue todo”, sostuvo.

La Gobernadora presentó una cronología de los contactos que consideró engañosos: el 18 de junio de 2025 se dio el primer contacto por mensajería instantánea; el 2 de agosto del mismo año tuvo lugar la primera llamada telefónica; el día 22 del mismo mes y año se recibió una segunda llamada, y el 15 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una reunión con el supuesto gestor y un supuesto agente. “En ese proceso escuché a distintas personas que decían poder orientarme y afirmaban conocer el procedimiento para atender el trámite. Una de esas personas me engañó”, señaló.

Ávila Olmeda rechazó de manera categórica haber comprometido información o la seguridad del país. “Nunca existirá compromiso alguno, nunca habrá una entrega de información y nunca habrá una sola decisión de mi parte que ponga en riesgo la seguridad y la soberanía de México, como ha sido hasta ahora”, afirmó. También desmintió las versiones respecto a un encuentro en el extranjero: “No he sostenido reunión alguna en Panamá con autoridades de otro país. Cualquier versión que afirme que ese encuentro ya ocurrió es falsa”.

Asimismo manifestó su plena disposición de colaborar con cualquier autoridad mexicana y de aclarar dudas “con absoluta transparencia” si le es requerido. “Nunca traicionaría a mi patria”, subrayó, al tiempo que defendió que las gestiones formales relacionadas con su trámite migratorio siempre se realizaron por canales institucionales y que la agenda del Gobierno del Estado se ha mantenido en el ámbito institucional.

El pronunciamiento se dio en medio del escándalo detonado por las grabaciones que el periodista Héctor de Mauleón publicó en su columna de El Universal a partir del 21 de junio de 2026, en las que se escucha a la gobernadora conversar con personas que se presentaron como asesores externos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de EU. El caso escaló el 13 de julio del mismo año con la difusión de un segundo audio, lo que derivó en la exigencia del Partido Acción Nacional (PAN) para que la mandataria se separara del cargo mientras se investigan los hechos. Una tercera filtración, publicada el 15 de julio, afirmaba que la gobernadora planeaba reunirse con el FBI en Panamá, versión que ella descartó en su mensaje.

Días antes, Ávila Olmeda había acusado en conferencia de prensa al ex Gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez de haberle propuesto el acercamiento con los supuestos intermediarios estadounidenses, y adelantó que evalúa acciones legales por la difusión del material. El origen del conflicto se remonta a mayo de 2025, cuando el Gobierno de EU revocó la visa de Carlos Torres Torres, entonces esposo de la gobernadora, medida que también alcanzó a la mandataria estatal.

En su mensaje, la gobernadora defendió los resultados de su administración en materia de seguridad: informó que, gracias al trabajo de las mesas de seguridad, han sido detenidas más de 120 personas consideradas objetivos prioritarios tanto para México como para EU, y que los homicidios dolosos se redujeron 46 por ciento. “Así respondemos: con resultados, con coordinación institucional y con trabajo diario”, concluyó, y agradeció las muestras de apoyo que dijo recibir en cada colonia y municipio de Baja California.