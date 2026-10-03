Marina despliega a 159 elementos en frontera con EU por operación espejo

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el despliegue de 159 elementos navales en la franja fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, como parte de las operaciones espejo con Estados Unidos, luego de que se difundiera información sobre el envío de aproximadamente 500 militares estadounidenses al Valle del Río Grande, Texas.

En un comunicado en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que estos despliegues forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral para reforzar la seguridad fronteriza, mejorar las capacidades de detección y resguardar la soberanía de ambos países.

“Estos despliegues forman parte de las operaciones espejo entre ambos países, que son testigo de su compromiso por reforzar la seguridad fronteriza, mejorar las capacidades de detección y resguardar la soberanía correspondiente”, indicaron.

La Armada de México informó que, a través del Sector Naval de Matamoros y en el marco de la Operación Sable, mantiene un despliegue operativo con 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones.

Por su parte, el Comando Norte de Estados Unidos informó, mediante sus cuentas oficiales, que desplegó aproximadamente 500 elementos de sus fuerzas armadas como parte de la operación “Vanguardia Ardiente”.

Respeto a soberanía

En ese contexto, las dependencias indicaron que la relación bilateral en materia de seguridad se conduce bajo cuatro ejes: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

“La Secretaría de Marina mantendrá sus operaciones de vigilancia y seguridad en la frontera norte”, señalaron.

Además, precisaron que cualquier mecanismo de cooperación o intercambio de información se desarrolla mediante los conductos institucionales establecidos, con respeto a la soberanía, atribuciones y jurisdicción de cada país.

Drones en la frontera

El pasado 4 de septiembre, México mantiene con Estados Unidos una coordinación “muy buena” y “muy positiva” en materia de drones, que incluye el intercambio de información sobre los aparatos utilizados por grupos delictivos, principalmente dedicados al tráfico ilegal de migrantes, así como operaciones espejo y patrullajes simultáneos a lo largo de la frontera, con cada país actuando dentro de su territorio, afirmó el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

El secretario señaló que la relación entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos se basa “en responsabilidad compartida, confianza mutua, respeto a la soberanía y coordinación sin subordinación”.

Trevilla Trejo explicó que, en el caso de los drones, las autoridades estadounidenses han compartido información con México sobre los aparatos detectados en la frontera y el uso que les dan grupos delictivos.

De acuerdo con lo que le han informado autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y personal militar estadounidense durante reuniones periódicas de comandantes fronterizos, se trata de drones comerciales empleados principalmente por grupos dedicados al tráfico ilegal de migrantes.

El secretario explicó que estos grupos utilizan los aparatos para captar y transmitir imágenes de las rutas, con el propósito de identificar aquellas en las que no haya presencia de autoridades.