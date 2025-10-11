$!Marina despliega apoyo a comunidades afectadas por lluvias en varios estados

MÉXICO._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que, en la implementación del Plan Marina en su fase de auxilio, en seguimiento a los fenómenos meteorológicos en diferentes zonas del País, personal naval se encuentra desplegado en los diferentes estados afectados.

Este sábado arribaron al municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, 289 elementos navales con el fin de brindar apoyo a las familias afectadas, derivado de lo cual se han auxiliado a 124 personas, se brindaron ocho atenciones médicas y se despejó una vía de comunicación para garantizar el tránsito y la conexión entre las comunidades.

Dentro de los apoyos brindados en Veracruz en los municipios de Poza Rica y Álamo se suman 254 personas auxiliadas, dando un total de 2 mil 411, se brindaron 34 atenciones médicas más, dando un total de 117 mil 625 traslados a albergues y se despejaron cinco rutas más, dando un total de 13 para auxiliar a las comunidades que se encontraban incomunicadas.