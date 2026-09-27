$!Marina despliega personal y equipo para brindar apoyo en las zonas con mayor riesgo de afectación ante ‘Polo’

CIUDAD DE MÉXICO._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención y ante la evolución del Huracán Polo refuerza el despliegue de personal y medios conforme al seguimiento de su trayectoria, para anticipar posibles afectaciones y brindar apoyo oportuno a la población.
A través de un comunicado, la Marina informó que a las 08:30 horas zarpó el Buque Isla Tiburón (BAL-01), con un helicóptero tipo MI-17, 2 mil despensas, 8 mil litros de agua potable, dos retroexcavadoras, tres vehículos tipo ural, tres embarcaciones tipo zodiac y equipo de zapa con destino a Mazatlán, Sinaloa, para brindar apoyo a la población que pudiera resultar afectada.
.Marina mantiene desplegados 2 mil 923 elementos en Baja California Sur para fortalecer las acciones preventivas ante el Huracán Polo, de los cuales, 589 se encuentran en el Sector Naval de Santa Rosalía, ante la posibilidad de que esa zona registre mayores afectaciones.
De acuerdo con el pronóstico disponible, se prevé que el fenómeno toque tierra el próximo lunes como huracán de categoría 2.
De acuerdo con el seguimiento meteorológico, el centro del huracán, de categoría 3, se localiza a 475 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur y a 326 kilómetros al este-noreste de Isla Socorro, Colima, ocasionando, chubascos, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado.
Con base en esta actualización, la trayectoria prevista del fenómeno meteorológico mantiene un desplazamiento hacia el noroeste, mientras las condiciones sean favorables para continuar debilitándolo, se espera que en las próximas 12 a 24 horas, se debilite paulatinamente a categoría 2 con posibles efectos en la costa suroccidental de Baja California.
Alerta por depresión tropical 18-E
Asimismo, en el sur del territorio nacional, a 280 millas náuticas (519 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero y 389 millas náuticas (720 kilómetros) al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se ha intensificado la depresión tropical “Dieciocho E”, la cual, por las condiciones océano-atmosféricas de la región actuales, son favorables para intensificar su intensidad en las próximas 24 a 36 horas, con un desplazamiento hacia el oeste-noreste, desde la costa de Chiapas hasta Jalisco, las posibles afectaciones se esperan en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
En este contexto, la Secretaría de Marina en funciones de Autoridad Marítima Nacional, como medida precautoria, mantiene cerrado a el Puerto de San Blas, Nayarit todo tipo de embarcaciones y los Puertos de Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena y Loreto, de Baja California Sur y el Puerto de Barra de Navidad, Jalisco, permanecen cerrados a embarcaciones menores.
En coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, se habilitaron 111 refugios temporales en los municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, Baja California Sur, con capacidad conjunta para 14 mil 445 personas, a fin de brindar resguardo a quienes pudieran requerirlo.
La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, continúa preparándose para responder ante los posibles efectos del Huracán Polo y hace un llamado a la población a mantenerse informada por canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.
Para atención de emergencias en la mar, la Secretaría de Marina pone a disposición de la población el número telefónico 800 627 4621 (800 MARINA1).