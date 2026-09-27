$!Marina despliega personal y equipo para brindar apoyo en las zonas con mayor riesgo de afectación ante ‘Polo’

CIUDAD DE MÉXICO._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención y ante la evolución del Huracán Polo refuerza el despliegue de personal y medios conforme al seguimiento de su trayectoria, para anticipar posibles afectaciones y brindar apoyo oportuno a la población. A través de un comunicado, la Marina informó que a las 08:30 horas zarpó el Buque Isla Tiburón (BAL-01), con un helicóptero tipo MI-17, 2 mil despensas, 8 mil litros de agua potable, dos retroexcavadoras, tres vehículos tipo ural, tres embarcaciones tipo zodiac y equipo de zapa con destino a Mazatlán, Sinaloa, para brindar apoyo a la población que pudiera resultar afectada. .Marina mantiene desplegados 2 mil 923 elementos en Baja California Sur para fortalecer las acciones preventivas ante el Huracán Polo, de los cuales, 589 se encuentran en el Sector Naval de Santa Rosalía, ante la posibilidad de que esa zona registre mayores afectaciones.









De acuerdo con el pronóstico disponible, se prevé que el fenómeno toque tierra el próximo lunes como huracán de categoría 2. De acuerdo con el seguimiento meteorológico, el centro del huracán, de categoría 3, se localiza a 475 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur y a 326 kilómetros al este-noreste de Isla Socorro, Colima, ocasionando, chubascos, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado. Con base en esta actualización, la trayectoria prevista del fenómeno meteorológico mantiene un desplazamiento hacia el noroeste, mientras las condiciones sean favorables para continuar debilitándolo, se espera que en las próximas 12 a 24 horas, se debilite paulatinamente a categoría 2 con posibles efectos en la costa suroccidental de Baja California.









