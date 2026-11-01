Marina despliega personal y maquinaria por lluvias en cuatro estados, entre ellos BC, BCS y Sinaloa

La Secretaría de Marina (SEMAR) desplegó personal, vehículos y maquinaria en Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur para prevenir y atender posibles emergencias por las lluvias registradas en el litoral del Pacífico. La dependencia informó del despliegue el 1 de noviembre de 2026 y mantuvo cerrados puertos de Sonora, Baja California y Baja California Sur como medida preventiva.

En Sonora, la Segunda Región Naval, con sede en Guaymas, dispuso de 2 mil 29 elementos, 46 vehículos, dos buques, tres embarcaciones, dos drones, una cocina móvil y nueve equipos de maquinaria pesada para responder a posibles afectaciones.

En Santa Rosalía, Baja California Sur, permaneció lista una brigada de 100 elementos, 10 vehículos, una planta potabilizadora y cinco equipos de maquinaria pesada. En Puerto Peñasco, Sonora, personal de la Sexta Zona Naval realizó recorridos preventivos.

En Ensenada, Baja California, elementos navales recorrieron colonias, identificaron viviendas en zonas de riesgo y distribuyeron costales de arena para proteger áreas susceptibles de inundación.

Las zonas navales de La Paz, Puerto Cortés y Cabo San Lucas se mantuvieron en fase de preparación, al igual que las instalaciones de la Cuarta Región Naval, en Mazatlán, Sinaloa, y el Sector Naval de Topolobampo, en Sinaloa.

Los operativos forman parte del Plan Marina, activado en distintas fases para prevenir riesgos y auxiliar a la población ante emergencias por fenómenos meteorológicos. La SEMAR informó que mantendría la vigilancia de las condiciones meteorológicas y marítimas en el litoral del Pacífico.