Marina detiene en Oaxaca a presunto sucesor de ‘El Tanque’ del CJNG

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) detuvieron en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a Carlos “N”, alias “El Semáforo”, señalado como sucesor de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el operativo también fue detenida Ana Gabriela “N”, señalada como operadora logística del grupo delictivo en esa región.

Según un comunicado de la SEMAR, Carlos “N” ocupaba el segundo nivel dentro de la estructura criminal y fue identificado como jefe regional de la organización. La dependencia lo señaló como presunto responsable de actividades delictivas en Boca del Río y San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como en la zona limítrofe con Oaxaca.

Durante la acción, las autoridades aseguraron sustancias ilícitas, armas, granadas, cuatro vehículos, seis motocicletas, dos cuatrimotos y un inmueble, cuyo valor conjunto fue estimado en 8 millones 837 mil pesos.

Los detenidos fueron trasladados en un helicóptero naval de Tuxtepec a la Base Aeronaval de Veracruz y después en avión a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación jurídica.

En el operativo participaron elementos de la SEMAR, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

La SEMAR informó que estas capturas se suman a las de otros 16 presuntos integrantes de la misma organización en Veracruz y Oaxaca, como parte de las acciones para debilitar su estructura. Cazarín Molina fue detenido el 5 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco, y permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, donde un juez le dictó prisión preventiva.