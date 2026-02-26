Nacional
Marina fortalece la protección de la Reserva de la Biosfera Islas Marías con jornada de limpieza

Realizan una intervención en Isla María Madre, que forma parte de un Área Natural Protegida
Noroeste/Redacción |
26/02/2026 19:29
ISLAS MARÍAS._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto del Sector Naval Islas Marías, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la empresa Turística Integral Islas Marías y la Dirección Ejecutiva de la Gubernatura del Archipiélago de Islas Marías, informó que los días 18 y 25 de febrero se llevaron a cabo, la segunda y tercera jornada de limpieza de playas en “Playa Salinera” y “Playa Chapingo”, en Isla María Madre, Área Natural Protegida con categoría de Reserva de la Biosfera.

De acuerdo a un comunicado, estas acciones se realizaron en el marco de la “Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025–2030”, en apego al “Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Islas Marías”, instrumento rector que orienta la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de este territorio insular de alta relevancia ambiental y estratégica.

Cabe destacar que durante ambas jornadas participaron 55 personas, entre personal naval y civil, quienes efectuaron labores de recolección y clasificación de residuos inorgánicos, principalmente vidrio, plástico PET y otros desechos sólidos, logrando reunir un total de 102 kilogramos.

Esta cantidad resulta significativa para un entorno insular como Isla María Madre, ya que, pese a su distancia del continente, las corrientes marinas y los vientos arrastran residuos que alcanzan sus costas, afectando ecosistemas de alto valor ecológico. Frente a este desafío, el Sector Naval Islas Marías, en cumplimiento de sus atribuciones como Autoridad Marítima Nacional, mantiene una coordinación interinstitucional permanente con la CONANP y demás instancias presentes en la isla, consolidando un esfuerzo conjunto en favor de la protección y vigilancia ambiental.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina reafirma su compromiso con la protección de los intereses marítimos nacionales y su desempeño en la preservación del medio ambiente marino, fortaleciendo la colaboración entre instituciones en beneficio de México y de sus áreas naturales protegidas.

