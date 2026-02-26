$!Marina fortalece la protección de la Reserva de la Biosfera Islas Marías con jornada de limpieza

ISLAS MARÍAS._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto del Sector Naval Islas Marías, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la empresa Turística Integral Islas Marías y la Dirección Ejecutiva de la Gubernatura del Archipiélago de Islas Marías, informó que los días 18 y 25 de febrero se llevaron a cabo, la segunda y tercera jornada de limpieza de playas en “Playa Salinera” y “Playa Chapingo”, en Isla María Madre, Área Natural Protegida con categoría de Reserva de la Biosfera.
De acuerdo a un comunicado, estas acciones se realizaron en el marco de la “Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025–2030”, en apego al “Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Islas Marías”, instrumento rector que orienta la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de este territorio insular de alta relevancia ambiental y estratégica.
Cabe destacar que durante ambas jornadas participaron 55 personas, entre personal naval y civil, quienes efectuaron labores de recolección y clasificación de residuos inorgánicos, principalmente vidrio, plástico PET y otros desechos sólidos, logrando reunir un total de 102 kilogramos.
Esta cantidad resulta significativa para un entorno insular como Isla María Madre, ya que, pese a su distancia del continente, las corrientes marinas y los vientos arrastran residuos que alcanzan sus costas, afectando ecosistemas de alto valor ecológico. Frente a este desafío, el Sector Naval Islas Marías, en cumplimiento de sus atribuciones como Autoridad Marítima Nacional, mantiene una coordinación interinstitucional permanente con la CONANP y demás instancias presentes en la isla, consolidando un esfuerzo conjunto en favor de la protección y vigilancia ambiental.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina reafirma su compromiso con la protección de los intereses marítimos nacionales y su desempeño en la preservación del medio ambiente marino, fortaleciendo la colaboración entre instituciones en beneficio de México y de sus áreas naturales protegidas.