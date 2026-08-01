$!Marina hunde ex buque ‘SERI’ para fortalecer arrecife artificial en Tamaulipas

MATAMOROS, Tamaulipas._ Con el fin de fortalecer el Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas, este sábado 1 de agosto se llevó a cabo el hundimiento controlado del casco del ex buque “SERI” frente a las costas de Matamoros, informó la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México.

En un comunicado, la Semar informó que el hundimiento se realizó conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de operaciones, contando con la presencia del Jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval, mismo que presidió el evento en representación del Comandante de la Primera Región Naval, en compañía del Comandante del Sector Naval de Matamoros y del Ingeniero Rafael Gillen Lorenzo, director de Ordenamiento y Desarrollo Pesquero de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, entre otras autoridades civiles y navales.