$!Marina inhabilita laboratorio de metanfetamina en Michoacán

Las autoridades procedieron a la inhabilitación de la infraestructura conforme a los protocolos establecidos y realizaron la puesta a disposición ante la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación.

La acción derivó de recorridos de vigilancia terrestre efectuados por elementos navales en coordinación interinstitucional. Durante las operaciones, el personal ubicó el sitio y aseguró precursores químicos, sustancias y equipos empleados para la fabricación de drogas sintéticas.

La Secretaría de Marina informó que personal naval localizó y neutralizó un laboratorio clandestino destinado a la producción de metanfetamina en la localidad de El Encinal, ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La intervención afectó las capacidades logísticas, operativas y de financiamiento de las organizaciones delictivas que operan en la entidad, según reportó la institución.



Michoacán reduce homicidios dolosos y presume golpe a narcolaboratorios

El pasado 3 de julio, el Gabinete de Seguridad informó que el promedio diario de homicidios dolosos en Michoacán disminuyó 46 por ciento respecto a su punto más alto de 2025, al pasar de 4.32 casos diarios en enero de ese año a 2.3 en junio de 2026; asimismo, reportó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de junio de 2026 fueron detenidas mil 300 personas por delitos de alto impacto, aseguradas mil 400 armas de fuego y destruidos e inhabilitados 30 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, dijo que junio de 2026 registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo para ese mes desde 2015. Al comparar junio de este año con el mismo mes de 2025, indicó, la reducción fue de 43 por ciento.

Asimismo, explicó que la tendencia anual refleja un descenso continuo después del máximo alcanzado en 2021. De acuerdo con las cifras preliminares de 2026, el promedio diario de homicidios pasó de 3.5 durante 2025 a 2.2 en lo que va del presente año, lo que representa una reducción de 37 por ciento.

También informó que el promedio diario de delitos de alto impacto mantiene una tendencia descendente. Precisó que el dato preliminar de 2026 representa una disminución de 3 por ciento respecto al cierre de 2025, al pasar de 18.1 delitos diarios, y de mantenerse esa tendencia sería el nivel más bajo de los últimos 11 años.

Por su parte, García Harfuch informó que, como resultado de las acciones coordinadas entre las instituciones federales y estatales, del 1 de octubre de 2024 al 15 de junio de 2026 fueron detenidas mil 300 personas por delitos de alto impacto en Michoacán.

En materia de vigilancia marítima, señaló que en el puerto de Lázaro Cárdenas personal de la Secretaría de Marina aseguró 135 kilogramos de cocaína, equipos de comunicación satelital, de localización marítima y suministros estratégicos durante la inspección de un contenedor transportado por un buque.