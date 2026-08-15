$!Marina inicia el Operativo ‘Jaguar del Puerto’ para fortalecer la seguridad en Acapulco

El arranque del operativo naval fue en las colonias Palma Sola, Constituyentes, Guadalupe Victoria y Santa Cecilia, de esta ciudad y puerto.

ACAPULCO, GUERRERO._ Con el propósito de disuadir actividades de la delincuencia organizada, fortalecer la seguridad y mantener el orden y la tranquilidad de la población, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Octava Región Naval, informa que ayer viernes 14 de agosto, dio inicio el Operativo “Jaguar del Puerto”.

Durante este operativo se llevarán a cabo recorridos preventivos, de reconocimiento y labores de vigilancia, así como acciones de presencia institucional, con la finalidad de inhibir las conductas delictivas, detectar situaciones de riesgo y atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera afectar las condiciones de seguridad en las zonas señaladas.

Para el desarrollo de estas acciones, estarán participando más de cien elementos pertenecientes a este Mando Naval, quienes realizarán recorridos y labores de vigilancia en los sectores establecidos, de acuerdo con las necesidades operativas de cada zona, para atender de manera coordinada las incidencias que pudieran presentarse.

De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de servir a la población y contribuir a la construcción de entornos más seguros para las familias de Acapulco.