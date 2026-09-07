$!Marina invita a participar en el 26 Concurso Nacional de Fotografía ‘La Juventud y la Mar’ 2026

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informa que este concurso tiene como objetivo fomentar la creatividad artística y promover la conciencia ecológica, el mar, el cuidado del medio ambiente y los diferentes ecosistemas a través de imágenes del entorno marino. Es importante mencionar que, en este concurso podrán participar, jóvenes residentes en México con edades de 13 a 17 años, 10 meses y 00 días cumplidos.

CIUDAD DE MÉXICO._ La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, informa que del 7 de septiembre al 26 de octubre del presente año, se encuentra abierta la convocatoria para participar en el XXVI Concurso Nacional de Fotografía “La Juventud y la Mar” 2026.

Bajo este contexto, el tema central de la fotografía es el mar, sus elementos, la conciencia ecológica marítima y el cuidado del medio ambiente, en cualquiera de sus diferentes aspectos y manifestaciones. Asimismo los participantes deberán evitarán el empleo de la inteligencia artificial, modificación digital o fotografías que se encuentren publicadas en cualquier medio web o impreso; así como, de la autoría de terceros (familiares, amistades, personas conocidas, etc.). Las fotografías deben ser completamente originales e inéditas correspondiente al año en curso.

Es importante señalar que en cada estado de la república se seleccionarán primero, segundo y tercer lugar, quienes recibirán un diploma, un obsequio sorpresa y souvenirs de Marina. Además, los ganadores del primer lugar serán premiados con un viaje a la Ciudad de México y al Puerto de Veracruz, con todos los gastos sufragados por la Secretaría de Marina, en compañía de una persona mayor de edad.

Los resultados del certamen, se publicarán a través de la página de internet de la Secretaría de Marina en la dirección www.gob.mx/semar a más tardar el 26 de octubre de 2026.

Para mayores informes consulta las bases de la convocatoria en la página de internet: www.gob.mx/semar o bien comunicarse a los teléfonos (55) 56 24 65 00, extensiones 7365 y 7549; asimismo, se pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico: unicos.relacionesp@semar.gob.mx.