$!Marina libera aproximadamente 50 langostas rojas y asegura redes de enmalle en Ensenada, Baja California

Ensenada, B.C._ Elementos de la Secretaría de Marina liberaron alrededor de 50 ejemplares de langostas rojas que estaban enmalladas y decomisaron tres redes de monofilamento de aproximadamente 100 metros de longitud cada una, el pasado martes 10 de marzo.
De acuerdo a un comunicado, la Secretaría de Marina por conducto de la Segunda Zona Naval, en coordinación con personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), informa que ayer, durante recorridos de inspección y vigilancia marítima, se efectuó el aseguramiento de artes de pesca y la liberaron langostas rojas en inmediaciones de la bahía de Ensenada, Baja California.
Esta acción se llevó a cabo cuando personal naval, durante citado recorrido de vigilancia, detectó boyas irregulares flotando en las inmediaciones de la costa, a la altura de un Hotel y el Mirador Fernando Consag, por lo que se aproximaron al área para realizar la inspección correspondiente.
Derivado de lo anterior, durante las labores de revisión se localizaron tres redes de monofilamento de aproximadamente 100 metros de longitud cada una, en las cuales se encontraban alrededor de 50 ejemplares de langostas rojas enmalladas.
Posteriormente, al encontrarse los especímenes con vida, el personal naval procedió a su liberación en su hábitat natural; asimismo, las artes de pesca aseguradas fueron trasladadas a las instalaciones de la Segunda Zona Naval para su puesta a disposición ante personal de Conapesca, autoridad competente en la materia.
Cabe mencionar que la langosta roja (Panulirus interruptus) se encuentra actualmente en periodo de veda, comprendido del 16 de febrero al 15 de septiembre del presente año, conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, con el objetivo de proteger su proceso reproductivo y favorecer la conservación de la especie.
De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación con Conapesca, refrenda su compromiso de coadyuvar en la protección y conservación de los recursos pesqueros y del medio ambiente marino, mediante patrullajes permanentes en funciones de Guardia Costera.