$!Marina libera aproximadamente 50 langostas rojas y asegura redes de enmalle en Ensenada, Baja California

Ensenada, B.C._ Elementos de la Secretaría de Marina liberaron alrededor de 50 ejemplares de langostas rojas que estaban enmalladas y decomisaron tres redes de monofilamento de aproximadamente 100 metros de longitud cada una, el pasado martes 10 de marzo.

De acuerdo a un comunicado, la Secretaría de Marina por conducto de la Segunda Zona Naval, en coordinación con personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), informa que ayer, durante recorridos de inspección y vigilancia marítima, se efectuó el aseguramiento de artes de pesca y la liberaron langostas rojas en inmediaciones de la bahía de Ensenada, Baja California.

Esta acción se llevó a cabo cuando personal naval, durante citado recorrido de vigilancia, detectó boyas irregulares flotando en las inmediaciones de la costa, a la altura de un Hotel y el Mirador Fernando Consag, por lo que se aproximaron al área para realizar la inspección correspondiente.