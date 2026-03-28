Marina localiza veleros desaparecidos en el Caribe que llevaban ayuda humanitaria a Cuba

La Secretaría de Marina (Semar) informó que una aeronave de la Armada de México localizó el 27 de marzo de 2026 las dos embarcaciones tipo catamarán “Friendship” y “Tiger Moth”, con nueve tripulantes de distintas nacionalidades a bordo, que se encontraban aproximadamente 80 millas náuticas al noroeste de Cuba tras varios días sin reportar su posición, luego de zarpar el 20 de marzo de 2026 desde Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana.

La localización se logró mediante un operativo aéreo en el que participó una aeronave tipo Persuader de la Armada de México, que permitió confirmar la identidad de ambas embarcaciones y establecer comunicación directa con sus tripulaciones. El capitán de una de las naves reportó que todos los ocupantes se encontraban en buen estado de salud. Tras el contacto, la Semar desplegó una unidad de superficie para acompañar a los catamaranes en su arribo seguro a Cuba, en cumplimiento de los protocolos internacionales de salvamento marítimo.

La Semar precisó que el retraso en la llegada de las dos embarcaciones se debió a condiciones meteorológicas adversas, principalmente vientos desfavorables, y no a una emergencia mayor. Los veleros tenían previsto arribar entre el 24 y el 25 de marzo de 2026, por lo que la falta de confirmación de su llegada activó de forma inmediata el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate, conocido por sus siglas como SAR. El operativo implicó el despliegue de medios aéreos y navales, así como coordinación con autoridades marítimas internacionales y monitoreo constante de la ruta y las condiciones oceanográficas.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó posteriormente, a través de un comunicado, que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba. Según el vocero Anthony Randisi, la dependencia recibió el informe a las 10:36 horas del tiempo local de ese mismo día. La Guardia Costera señaló que no participó en las labores de búsqueda de los barcos.

Desde La Habana, el Presidente, Miguel Díaz-Canel, había expresado una “especial preocupación” por las embarcaciones desaparecidas y manifestó que desde Cuba se hacía todo lo posible para participar en las labores de búsqueda y salvamento de los tripulantes, a quienes calificó como “hermanos de lucha”. Tras conocerse su localización, la Semar notificó a los países de origen de los tripulantes sobre la situación.

Las dos naves formaban parte del denominado Convoy Nuestra América, una iniciativa internacional orientada a trasladar 50 toneladas de suministros médicos, alimentos, paneles solares y otros bienes para la población cubana. La Semar reiteró que el operativo se realizó bajo estándares internacionales y con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar, privilegiando la respuesta oportuna ante cualquier reporte de posible riesgo.

Este tipo de incidentes es frecuente en las rutas del Caribe, zona con alto tránsito marítimo internacional, donde los cambios bruscos en el clima y los vientos intensos pueden alterar los tiempos de navegación y generar alertas de búsqueda, aun cuando las embarcaciones conserven capacidad de maniobra.