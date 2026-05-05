$!Marina realiza Ceremonia de Toma de Protesta y Jura de Bandera del personal de Marineros del Servicio Militar Nacional

MÉXICO._ La Secretaría de Marina - Armada de México informa que hoy, se llevó a cabo en los 45 Mandos Navales, la Ceremonia de Toma de Protesta de Bandera para los conscriptos del Servicio Militar Nacional (SMN) Clase 2007, en donde Marineros de Infantería de Marina del SMS, así como Mujeres Voluntarias, juraron lealtad al Lábaro Patrio. A través de un comunicado, se informó que dicha ceremonia se llevó a cabo de manera simultánea en las instalaciones de los 45 diferentes Mandos Navales del País y fueron presididas por sus respectivos comandantes, así como de las autoridades estatales y municipales de cada estado y sus municipios, quienes fueron testigos de la Toma de Protesta y Jura de Bandera, a un total de 2,332 (Dos mil trescientos treinta y dos) conscriptos; de los cuales 2,303 (Dos mil trescientos tres) son hombres y 29 (veintinueve) mujeres voluntarias, mismos que realizarán su Servicio Militar Nacional en los siguientes Mandos Navales:









- Región Naval Central, con sede en la Ciudad de México: 855 conscriptos. - Primera Región Naval, con sede en Veracruz, Veracruz: 539 conscriptos. - Segunda Región Naval, con sede en Guaymas, Sonora: 81 conscriptos. - Tercera Región Naval, con sede en Dos Bocas, Tabasco: 219 conscriptos. - Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, Sinaloa: 147 conscriptos. - Quinta Región Naval, con sede en Islas Mujeres Quintana Roo: 121 conscriptos. - Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, Colima: 93 conscriptos. - Octava Región Naval, con sede en Acapulco, Guerrero: 105 conscriptos. - Décima Región Naval, con sede en Salina Cruz, Oaxaca: 172 conscriptos. Durante la ceremonia, los jóvenes mexicanos reafirmaron su compromiso de servir a la Nación, respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cumplir con las obligaciones que les confiere el Servicio Militar Nacional, lo cual representa un paso significativo en la formación cívica y disciplina de los conscriptos, fortaleciendo valores como el honor, la lealtad y el sentido del deber, fundamentales para contribuir al desarrollo y seguridad del país.







