$!Marina realiza Ceremonia de Toma de Protesta y Jura de Bandera del personal de Marineros del Servicio Militar Nacional

MÉXICO._ La Secretaría de Marina - Armada de México informa que hoy, se llevó a cabo en los 45 Mandos Navales, la Ceremonia de Toma de Protesta de Bandera para los conscriptos del Servicio Militar Nacional (SMN) Clase 2007, en donde Marineros de Infantería de Marina del SMS, así como Mujeres Voluntarias, juraron lealtad al Lábaro Patrio.
A través de un comunicado, se informó que dicha ceremonia se llevó a cabo de manera simultánea en las instalaciones de los 45 diferentes Mandos Navales del País y fueron presididas por sus respectivos comandantes, así como de las autoridades estatales y municipales de cada estado y sus municipios, quienes fueron testigos de la Toma de Protesta y Jura de Bandera, a un total de 2,332 (Dos mil trescientos treinta y dos) conscriptos; de los cuales 2,303 (Dos mil trescientos tres) son hombres y 29 (veintinueve) mujeres voluntarias, mismos que realizarán su Servicio Militar Nacional en los siguientes Mandos Navales:
- Región Naval Central, con sede en la Ciudad de México: 855 conscriptos.
- Primera Región Naval, con sede en Veracruz, Veracruz: 539 conscriptos.
- Segunda Región Naval, con sede en Guaymas, Sonora: 81 conscriptos.
- Tercera Región Naval, con sede en Dos Bocas, Tabasco: 219 conscriptos.
- Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, Sinaloa: 147 conscriptos.
- Quinta Región Naval, con sede en Islas Mujeres Quintana Roo: 121 conscriptos.
- Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, Colima: 93 conscriptos.
- Octava Región Naval, con sede en Acapulco, Guerrero: 105 conscriptos.
- Décima Región Naval, con sede en Salina Cruz, Oaxaca: 172 conscriptos.
Durante la ceremonia, los jóvenes mexicanos reafirmaron su compromiso de servir a la Nación, respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cumplir con las obligaciones que les confiere el Servicio Militar Nacional, lo cual representa un paso significativo en la formación cívica y disciplina de los conscriptos, fortaleciendo valores como el honor, la lealtad y el sentido del deber, fundamentales para contribuir al desarrollo y seguridad del país.
Cabe destacar que en la presente administración, el SMN ha evolucionado hacia un nuevo enfoque social e integral que fortalece la disciplina, los valores y sobre todo, el amor a México, en el cual, a partir de este año, se redujo el tiempo del periodo de adiestramiento, de 44 a 13 sesiones sabatinas programándose en dos escalones, con el fin de apoyar a los jóvenes que se encuentran incorporados al sector laboral; asimismo se fortaleció el contenido temático en las materias de civismo, legislación y ética militar, derechos humanos, derecho internacional humanitario, protección civil y plan DN3-E, de igual forma se implementaron platicas enfocadas a la difusión de la cultura de seguridad nacional, sistema educativo militar, prevención del suicidio, las adicciones y las conductas de riesgo.
Es importante hacer mención que, desde el año 2000, la mujer mexicana participa activamente en el Servicio Militar Nacional, en igualdad de circunstancias que los varones, por lo cual, La Secretaría de Marina reconoce el esfuerzo y dedicación de los participantes, así como el apoyo de sus familias, reiterando su compromiso con la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con México.
De esta manera, la Armada de México coadyuva en el adiestramiento y capacitación del Servicio Militar Nacional fortaleciendo a los conscriptos con los más altos valores de la Institución.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina- Armada de México, coadyuva en el adiestramiento y capacitación del Servicio Militar Nacional fortaleciendo a los conscriptos con los más altos valores de nuestra Institución, buscando siempre la superación personal y profesional de cada uno de ellos.