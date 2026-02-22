$!Marina realiza ejercicios de gabinete en la Terminal Portuaria IPM, en Veracruz

VERACRUZ._ La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, informa que el sábado, personal de la UNAPROP (Unidad de Protección Portuaria) del Recinto Portuario de Altamira, Asipona y Capitanía de Puerto ejecutaron dos ejercicios de Gabinete, uno en la Terminal Portuaria IPM y otro en la Terminal IPA STEEL S. de R.L. de C.V., en el marco de los preparativos para la Copa Mundial de Futbol 2026.

A través de un comunicado se informó que el primer ejercicio, abordó el supuesto ingreso ilegal de personas no autorizadas en el perímetro de la Terminal Portuaria IPM, lo que activó el Nivel de Protección II. El personal de UNAPROP apoyó el reforzamiento del control perimetral y de accesos, en coordinación del Oficial de Protección de la Instalación Portuaria (OPIP). Lo anterior derivó en el control total de la situación al confirmarse las condiciones de seguridad, por lo que se restableció el Nivel de Protección I.