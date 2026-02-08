$!Marina realiza la primera jornada del año en Isla María Madre, Nayarit

De acuerdo a un comunicado, en la acción participación de la Secretaría de Marina–Armada de México, por conducto del Sector Naval Islas Marías, informa que, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la empresa Turística Integral Islas Marías (Turiimar) y la Dirección Ejecutiva de la Gubernatura de Islas Marías (Diregarismar).

ISLA MARÍA MADRE, Nayarit._ Realizan la primera jornada del año de limpieza de playas en Isla María Madre, en el marco de la “Campaña Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas de México 2025-2030”.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos nacionales orientados a prevenir y revertir la contaminación en las zonas costeras del país y se desarrolla de acuerdo a los lineamientos del “Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Islas Marías”, instrumento rector que establece la conservación, restauración y uso sustentable del archipiélago.

Declarada Reserva de la Biosfera en el año 2000, esta área natural protegida representa para México un patrimonio ambiental de alto valor por su biodiversidad y carácter insular, por lo cual, para esta Institución se trata de un espacio estratégico donde su presencia operativa contribuye directamente a la protección de los ecosistemas marinos y costeros que la conforman.

En este contexto, el Sector Naval Islas Marías, en cumplimiento a sus atribuciones en materia de protección y vigilancia del medio ambiente marino, participa de manera coordinada con las autoridades ambientales para fortalecer las acciones de conservación en este territorio insular estratégico y ambientalmente protegido.

Durante la jornada, personal naval, representantes de CONANP, así como integrantes de Turiimar y Diregarismar realizaron labores de recolección y clasificación de residuos sólidos en las playas del litoral insular, retirando principalmente plásticos, vidrios y materiales que representan un riesgo para la biodiversidad del entorno, contando con la participación de 23 personas: 10 elementos del Sector Naval, nueve representantes de CONANP y cuatro integrantes de la Diregarismar en la playa “Chapingo”, logrando la recolección de 42 kilogramos de residuos.

Con estas acciones, se fortalece la conservación de las playas y costas del archipiélago, fomentando la cultura de protección ambiental y la corresponsabilidad entre las autoridades y las instancias que interactúan en la Reserva de la Biosfera Islas Marías.