$!Marina realiza prácticas aéreas de combate a incendios con helicóptero MI-17 en Veracruz

VERACRUZ._ Personal naval llevó a cabo prácticas aéreas de adiestramiento como parte del curso “Carga externa y combate a incendios con helicóptero MI-17”, capacitación especializada y orientada a fortalecer las destrezas operativas para la atención de emergencias y desastres naturales.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Primera Región Naval, informó que las sesiones aéreas son parte del programa académico autorizado por la rectoría de la Universidad Naval y desarrollado en coordinación con el Centro de Capacitación y Entrenamiento para Tripulaciones de Vuelo, con el propósito de perfeccionar las técnicas de operación aérea empleadas en misiones de apoyo a la población civil y protección de recursos naturales.

Durante la jornada, realizada el miércoles 10 de junio, un helicóptero MI-17 de la Armada de México efectuó un vuelo de entrenamiento entre las instalaciones de la Base Aeronaval de Veracruz y la zona de Mandinga, en el municipio de Alvarado, Veracruz, donde se realizaron prácticas de abastecimiento y descarga de agua mediante el empleo de helibalde, procedimiento utilizado en operaciones de combate a incendios forestales.