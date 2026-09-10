$!Marina refuerza el blindaje del AICM contra el tráfico de mercancías ilícitas

CIUDAD DE MÉXICO._ Inteligencia, análisis de riesgo y tecnología especializada integran la estrategia permanente con la que la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, fortalece la seguridad en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México. A través de un comunicado se informó que, en coordinación con autoridades aduaneras, la administración aeroportuaria a cargo de Grupo Aeroportuario Marina y las instituciones del Gabinete de Seguridad, estas capacidades permiten detectar cargamentos irregulares e impedir que la terminal aérea sea utilizada para el ingreso, traslado o distribución de mercancías y sustancias ilícitas.







Durante el presente año se han asegurado alrededor de 167.5 toneladas de productos de tabaco y 116.7 millones de cigarrillos de procedencia irregular, localizados en distintos cargamentos provenientes del extranjero. Cada detección parte de un proceso que combina revisión documental, análisis de perfiles de riesgo, inspecciones físicas y equipos especializados. Este modelo permite identificar inconsistencias en los embarques y dirigir las revisiones minuciosas hacia las operaciones que presentan señales de alerta.







La misma capacidad operativa ha permitido impedir el ingreso al País de aproximadamente 5.8 toneladas de sustancias con características de narcóticos, además de medicamentos sujetos a control. Con ello, se evita que estos productos alcancen los canales de distribución ilícita y representen un riesgo para la salud y la seguridad de la población. Mediante los protocolos de inspección y el análisis de imágenes de rayos X también se han asegurado 93 armas de fuego y 1,477 municiones. Como resultado de estas acciones, 14 personas relacionadas con posibles hechos ilícitos fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes.



