$!Marina rescata a dos hombres, uno con traumatismo, en El Arco de Los Cabos, en BCS

Como parte del Plan Marina Rescate, se desplegaron dos embarcaciones tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Los Cabos. A bordo viajaban nadadores de rescate y personal de Sanidad Naval, cuyo objetivo es salvaguardar la vida humana en el mar.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que la operación se puso en marcha tras recibir una llamada de emergencia. En ella se solicitó apoyo para auxiliar a dos personas en situación de riesgo en el área de El Arco. Ante el reporte, el Sector Naval de Cabo San Lucas activó de inmediato el Plan Marina Rescate.

BAJA CALIFORNIA SUR._ Personal de la Armada de México rescató este miércoles 26 de agosto a dos hombres uno de ellos con politraumatismo craneoencefálico, ambos con dificultades para salir del agua en inmediaciones de El Arco, Cabo San Lucas. Fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

Al arribar al lugar de los hechos, el personal naval localizó a los dos hombres. Procedieron a efectuar las labores de rescate, realizaron una valoración inicial de su estado de salud y les brindaron atención médica. Posteriormente, se llevó a cabo su evacuación marítima hacia el muelle del Mando Naval.

Una vez en tierra, los dos hombres, de nacionalidad mexicana, fueron entregados a paramédicos de Bomberos de Cabo San Lucas. Estos últimos realizaron el traslado de las personas a un hospital de la localidad para que recibieran atención médica especializada. El politraumatismo craneoencefálico (TCE) se refiere a una lesión en la cabeza que puede afectar el cerebro.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, mantiene una presencia constante en las costas para atender emergencias marítimas. Zonas turísticas como El Arco, en Cabo San Lucas, requieren vigilancia especial debido a la afluencia de visitantes y las condiciones cambiantes del mar, que pueden generar riesgos.

La Secretaría de Marina, por conducto de la Armada de México, refrenda su compromiso de salvaguardar la vida humana en el mar. La institución destacó la importancia de la atención oportuna en emergencias y la coordinación efectiva con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Llama Secretaría de Marina a atender indicaciones

Además, la institución exhortó a la ciudadanía y a los prestadores de servicios turísticos a atender las indicaciones de las autoridades. También hizo un llamado a respetar las restricciones de acceso establecidas en zonas que representen un riesgo para la población. Estas medidas buscan prevenir accidentes y facilitar las labores de búsqueda, rescate y evacuación.

Para cualquier emergencia en el mar, el Sector Naval de Cabo San Lucas pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 624 177 0477.