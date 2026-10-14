Marina y CNI capturan en Guadalajara a ‘El Cromo’, líder de Los Cromos, vinculados al CJNG

Elementos de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y del Centro Nacional de Inteligencia detuvieron en Guadalajara, Jalisco, a Iván “N”, “El Cromo”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Los Cromos”, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, según informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La estructura delictiva encabezada por el detenido fue relacionada por las autoridades federales con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

“El Cromo” contaba con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, además de una tercera orden por el mismo delito correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia.

Su organización también fue señalada en las investigaciones por su presunta participación en el homicidio de una niña de cuatro años de edad ocurrido en Juchitán de Zaragoza.

Por información que permitiera su captura se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta 2 millones de pesos.

La detención dio continuidad a las investigaciones que permitieron, el 23 de septiembre, la captura de Miguel “N”, entonces Presidente Municipal de Juchitán de Zaragoza, y de otro integrante de esa estructura criminal, por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como por presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas.

“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mantenemos un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec”, expuso García Harfuch.

La operación fue encabezada por la SEMAR, con participación de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el CNI, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y otras autoridades de Oaxaca y Jalisco.

García Harfuch agradeció el respaldo de los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, por el apoyo brindado a las autoridades federales durante el operativo.