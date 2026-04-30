$!Marina y Conapesca retienen producto y artes de pesca por actividades irregulares en la Reserva de la Biosfera Islas Marías

ISLAS MARÍAS, NAYARIT._ Tres hombres que traían producto y artes de pesca en una embarcación menor fueron retenidos por realizar presuntas actividades irregulares dentro de la Reserva de la Biosfera Islas Marías, en Nayarit.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que ayer miércoles, personal del Sector Naval Islas Marías, en coordinación con personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, efectuó la retención de producto y artes de pesca.

Esta acción se llevó a cabo durante un patrullaje de vigilancia marítima, cuando personal naval a bordo de una embarcación tipo Defender perteneciente a la Institución, localizó a otra con tres tripulantes, en inmediaciones de Punta Halcones, ubicada en el extremo noreste de la Isla María Madre, Nayarit, que presuntamente realizaban actividades de pesca dentro de esta Área Natural Protegida.