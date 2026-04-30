$!Marina y Conapesca retienen producto y artes de pesca por actividades irregulares en la Reserva de la Biosfera Islas Marías

ISLAS MARÍAS, NAYARIT._ Tres hombres que traían producto y artes de pesca en una embarcación menor fueron retenidos por realizar presuntas actividades irregulares dentro de la Reserva de la Biosfera Islas Marías, en Nayarit.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que ayer miércoles, personal del Sector Naval Islas Marías, en coordinación con personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, efectuó la retención de producto y artes de pesca.
Esta acción se llevó a cabo durante un patrullaje de vigilancia marítima, cuando personal naval a bordo de una embarcación tipo Defender perteneciente a la Institución, localizó a otra con tres tripulantes, en inmediaciones de Punta Halcones, ubicada en el extremo noreste de la Isla María Madre, Nayarit, que presuntamente realizaban actividades de pesca dentro de esta Área Natural Protegida.
Es importante recordar que, la pesca en todas sus modalidades está estrictamente prohibida en esta zona, como especifica el decreto de protección ambiental vigente.
Personal naval y de Conapesca identificaron durante la inspección correspondiente seis ejemplares de atún y un carrete de arte de pesca tipo cimbra con anzuelos, mismos que fueron retenidos, para su resguardo y proceso correspondiente.
Asimismo la embarcación menor fue conducida al muelle de Puerto Balleto y personal de Sanidad Naval realizó revisión médica a los tripulantes, encontrándolos en buen estado de salud. Cabe mencionar que al término de los trámites correspondientes la embarcación zarpó con destino a su puerto base, en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en coordinación con Conapesca, refrenda su compromiso de coadyuvar en la protección y conservación de los recursos pesqueros y del medio ambiente marino, mediante patrullajes permanentes que contribuyen a inhibir actividades ilícitas y a preservar los ecosistemas que conforman la Reserva de la Biosfera de Islas Marías.