Marina y Defensa reafirman compromiso de cooperación con EU; destacan reducción en flujo de drogas

Los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina ratificaron su compromiso de cooperación con Estados Unidos durante la “Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental”, celebrada los días 10 y 11 de febrero de 2026.

El evento, al cual asistieron el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de Defensa Nacional, y el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de Marina, se llevó a cabo en Washington, en medio de las insistentes presiones del Gobierno del Presidente Donald Trump para que México intensifique el combate al narcotráfico.

Durante el foro, ambos funcionarios mexicanos señalaron los alcances de la alianza operativa entre ambos países. Además, reafirmaron que la coordinación entre la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030” del Gobierno de Claudia Sheinbaum y el Comando Norte de los Estados Unidos ha demostrado ser efectiva en la frontera común.

Según informaron las dependencias, esta labor conjunta ha permitido “reducir el flujo de drogas hacia los Estados Unidos, así como los delitos de alto impacto en los estados fronterizos de México”.

En el evento, que reunió a líderes de defensa de 35 naciones para abordar amenazas comunes, ambas instituciones ratificaron su voluntad de contribuir a la seguridad regional bajo un esquema de “reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua”, enfatizando siempre el “respeto a las decisiones y territorios soberanos”.

La ratificación de compromiso de México con Estados Unidos ocurre en el marco de una operación binacional realizada en aguas del Pacífico por personal de la Marina y de la Guardia Costera de Estados Unidos, en la que aseguraron toneladas de presunta cocaína.

La Marina informó el miércoles que la incautación ocurrió al oeste de Isla Clarión —la más occidental del archipiélago de Revillagigedo— durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, en el marco de una acción coordinada que incluyó unidades de superficie y aéreas de ambos países.



Defensa y Marina no firmaron ningún acuerdo, dice Sheinbaum

Respecto a la participación de los titulares de Defensa y Marina en la reunión con el Comando Norte en Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su asistencia no implicó la firma de ningún acuerdo o compromiso adicional.

La Mandataria explicó que, si bien se abordaron temas de delincuencia organizada, el objetivo fue el diálogo en el marco de la seguridad del hemisferio occidental, sin que esto represente nuevas obligaciones contractuales para México.

Sheinbaum destacó la “convicción de defensa de la soberanía” de los mandos militares y reiteró que la relación con Estados Unidos se rige bajo cuatro principios inamovibles: respeto a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y “cooperación sin subordinación”.

Asimismo, la presidenta fue enfática al delimitar el alcance de esta colaboración. Señaló que el entendimiento con el gobierno estadounidense se centra exclusivamente en el intercambio de información y capacitación, descartando categóricamente la realización de operaciones conjuntas dentro de territorio nacional.