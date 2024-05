En un video publicado en redes sociales, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, exigió a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, presentar pruebas de la acusación que hizo en su contra durante el tercer debate presidencial del pasado domingo.

En dicho ejercicio, la aspirante dijo que ya había presentado una denuncia en contra de Delgado Carrillo por supuesto tráfico de combustible o “huachicol” proveniente de Estados Unidos y aseguró que el mismo Sistema de Administración Tributaria demostraría el supuesto quebranto de al menos 700 mil millones de pesos al erario público.

En el video, Delgado Carrillo insistió en que los señalamientos de Gálvez Ruiz eran falsos.

El pasado 19 de mayo, la candidata presidencial afirmó que el dirigente nacional de Morena estaba bajo investigación criminal por agencias de seguridad estadounidenses, tras ser asociado con Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, para introducir gasolina de Estados Unidos a México, sin pagar impuestos.

“La revelación que les quiero hacer esta noche es muy grave. Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos”, dijo durante su intervención en el bloque Inseguridad y crimen organizado, del tercer debate presidencial.

“El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos; para el nombraron a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, administrador de la Aduana de Reynosa. Este negocio provocó un quebranto de 700 mil millones de pesos de impuestos al SAT, entraron 150 millones de barriles de gasolina y diésel ilegal. Carmona se volvió el financiador de campañas de Morena, hasta su muerte en 2021”.

Ante estos señalamientos y un documento que comenzó a circular el martes a través de WhatsApp, en el que se pretende vincular a Delgado Carrillo con una acusación realizada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York por tráfico de fentanilo, el líder partidista aseguró que se trata de un homónimo y no de él.

“Cuando uno lee el documento, resulta que es la detención de un Mario Delgado, de un Daniel Cuevas y un Edward Rodríguez. Se trata de tres narcomenudistas de Nueva York que trafican con fentanilo, fueron detenidos en noviembre del 2019, se inició una investigación y fueron condenados en junio del 2021 y permanecen ahí detenidos”, detalló Delgado Carrillo en el video.

“Para que vean el tamaño de las mentiras del cinismo que son capaces los de la derecha de difundir y difamar a las personas. Sigo esperando de la candidata del PRIAN las pruebas de las acusaciones que hizo en mi contra”.

“El domingo pasado, frente a todo el país, la candidata del #PRIAN hizo falsas acusaciones en mi contra, sin ninguna prueba. Ayer utilizaron un documento con un homónimo para ‘sustentar’ su calumnia. ¡Con esa facilidad mienten! Sigo esperando las pruebas de la candidata del #PRIAN. Cada vez se hunden más en sus mentiras”, escribió en la publicación en X adjunta al video.

El 20 de mayo, durante un mitin en Toluca, Estado de México, Xóchitl Galvez afirmó que se mantenía en lo que reveló durante el tercer debate presidencial, de que el dirigente nacional de Morena era supuestamente investigado por autoridades estadounidenses.

“Le digo a Mario Delgado, es obvio que él va a negar lo que está pasando. Pero cuando ellos llegan, entran por la aduana Reynosa, miles, millones de barriles de gasolina sin pagar impuestos. [según] datos del SAT. Y que salga a desmentirme el SAT, 150 millones de barriles entraron. ¿Saben cuánto dinero es eso? 700 mil millones de pesos que se han robado del erario público”, protestó.

“Por eso no hay dinero para la salud, por eso cerraron las estancias infantiles. Desaparecieron las estancias de tiempo completo, las escuelas de tiempo completo. Por eso han recortado dinero a los municipios. Vamos a llegar a poner orden. Qué casualidad que esta alianza con el ‘rey del huachicol’, al que tiempo después mataron en Nuevo León [el 22 de noviembre de 2021, en una barbería de San Pedro Garza García], el hermano se fue huyendo a los Estados Unidos como testigo protegido.

“Siendo Presidenta voy a investigar ese desfalco millonario que ha habido en la Aduana de Reynosa [Tamaulipas] y que ha llevado a financiar campañas a Morena. Se les acabó la fiesta. ¡Vamos a castigar a los corruptos!”, enfatizó.

Ese mismo día, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el dirigente nacional de Morena debía resolver las acusaciones lanzadas en su contra por la política hidalguense. Sin embargo, calificó como una posible “calumnia” la denuncia realizada por la candidata del PAN, PRI y PRD.

“Pues que lo resuelva él, pero es lo mismo, la calumnia cuando no mancha tizna, pero es algo que ya no funciona. Por ejemplo, Televisa está en una campaña en contra de quien fue nuestra Secretaria de Energía [Norma Rocío Nahle García], pero no presentan ni una prueba y todo es falso y los medios están en eso, no todos, afortunadamente”, reclamó el Mandatario nacional.

“Todo es mentira, todo es falso. Yo reto a la candidata del PRIAN a que presente pruebas, primero, del negocio multimillonario que ella dice, en el que yo estoy involucrado en huachicol. Y segundo, a que las autoridades de los Estados Unidos me están investigando por esa razón”, indicó Delgado Carrillo, el mismo día.

“¿Qué voy a hacer ante la calumnia de Xóchitl Gálvez? Dejarla que se hunda con sus propias mentiras. La acusación que ella ha hecho y el involucramiento de las autoridades de los Estados Unidos que menciona, pues ella tendría que probarlo, si no, es una mentirosa, y eso ya está probado con sus dichos anteriores. No tengo ninguna investigación y ella debería probarlo.

“Dice que es un negocio de huachicol, que provocó una pérdida al SAT de 700 mil millones de pesos. Estaba sacando los datos, los ingresos por aduanas en 2021 fueron de 1.1 billones de pesos, es decir, no tiene idea de lo que está hablando. 700 mil millones de pesos equivaldrían a poco menos del 70 por ciento de los ingresos totales de las aduanas. Imagínense una evasión de este tamaño”, detalló.

El dirigente nacional de Morena afirmó que quien supuestamente estaba detrás de esta acusación era Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex Gobernador de Tamaulipas, quien, según él, estaba muy enojado porque se quedó sin su curul plurinominal, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo bajó por ser un delincuente prófugo.

“El personaje con el que me acusan de estar relacionado murió en el 21. Ahora dicen que todavía tengo barcos esperando traer el huachicol a México. Lo que sí sabemos es que la persona asesinada tuvo contratos en el Gobierno de Cabeza de Vaca, y eso sí es público, y esas son pruebas. Entonces, es una calumnia más”, explicó Delgado Carrillo.

“Acabo de estar en Los Ángeles [California, el 21 de octubre de 2023], en un evento con la doctora [Claudia] Sheinbaum, estuvimos con los paisanos, tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio, una cámara de empresarios de Los Ángeles”, recordó el dirigente nacional de Morena, quien dijo que de haber estado acusado de algo en Estados Unidos, no hubiera podido acudir a dichos eventos.