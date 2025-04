Mario Marín regresa a ‘El Altiplano’ por caso Lydia Cacho, informa FGR

La Fiscalía General de la República este miércoles que, a través de la Fiscalía Especial en Materia de Derechos Humanos, obtuvo de parte del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, la revocación a la medida cautelar de prisión domiciliaria que tenía Mario Marín Torres, ex Gobernador de Puebla y presunto responsable por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista, Lydia Cacho.

El 14 de agosto de 2024, el también conocido como “Góber precioso” salió del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que una Jueza federal determinó el 10 de agosto revocar la prisión preventiva justificada contra el político poblano.

“Elementos de la Guardia Nacional (GN), dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), cumplimentaron la determinación de dicho Tribunal. Mario ‘M’, se encontraba bajo prisión domiciliaria, con brazalete electrónico y supervisión directa desde agosto de 2024, sin embargo, la FEMDH, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), impugnó la decisión por considerar que no se ajustaba a derecho, por lo que se le internará en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 ‘Altiplano’”, recordó la FGR, en un comunicado.

“La decisión del Tribunal de Alzada establece que la resolución dictada en beneficio del imputado careció de fundamentación adecuada, no valoró los riesgos procesales y omitió considerar el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados. Por su parte, el Ministerio Público Federal (MPF), enfatiza la trascendencia nacional del presente asunto, no sólo por la naturaleza del delito de tortura, sino por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión, en un contexto de uso ilegítimo de las instituciones del Estado para reprimir el derecho a la información”.

Por su parte, en un video difundido en redes sociales, Lydia Cacho señaló que este miércoles ganó una apelación ante el juzgado para que Mario Marín regresara al penal.

“Hoy miércoles 2 de abril de 2025, acabamos de ganar una apelación ante el juzgado para que el ex gobernador que me mandó a torturar, Mario Marín, sea devuelto al Penal de alta seguridad del Altiplano. Al mismo tiempo, Kamel Nacif Borge está en Puebla y está haciendo negociaciones políticas para intentar liberar al gobernador de las acusaciones por tortura”, dijo la periodista.

“Sus vínculos con los políticos, tanto de Morena como de otros partidos, siguen estando vigentes, dos de los tres jueces aseguraron en esta nueva sentencia que Mario Marín, es un preso peligroso, efectivamente, y que debe de estar en un penal de alta seguridad. Debemos recordar que antes, en la cárcel de Cancún, creó una red de corrupción al interior y por eso tuvieron que llevárselo al penal de alta seguridad. Imaginen lo que está haciendo hoy en su casa en Puebla, con los vínculos políticos que tiene, así que hemos ganado y vamos a seguir dando la batalla 20 años después”.

Marín Torres salió, los primeros minutos del 14 de agosto de 2024, de “El Altiplano”, luego de que la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, determinó días antes revocar la prisión preventiva justificada contra el político poblano.

En ese momento, la FGR no pudo acreditar ante la juzgadora la necesidad de mantener en prisión al ex Gobernador de Puebla, por lo que, en cumplimiento a una sentencia de amparo, revocó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el denominado “Góber precioso”, quien llegó, alrededor de las 04:00 horas del mismo 14 de agosto, a su residencia particular, ubicada en el Residencial San Ángel de la capital poblana, custodiado por elementos de la Guardia Nacional.

El ex Gobernador fue detenido el 3 de febrero de 2020 en Acapulco, Guerrero, y el día 10, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo le dictó auto de formal prisión por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.