$!Mario Zamora plantea tres medidas a Harfuch para atender la violencia en Sinaloa

MÉXICO._ En el marco de la comparecencia ante la Cámara de Diputados del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, el Diputado federal del PRI, Mario Zamora Gastélum, sostuvo un encuentro con el funcionario, a quien entregó un documento con un diagnóstico de la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa y tres planteamientos concretos para fortalecer la estrategia de seguridad. A través de un comunicado, se informó que durante el acercamiento, ambos acordaron sostener una nueva reunión en los próximos días para profundizar en la situación que atraviesa la entidad. Zamora Gastélum advirtió que Sinaloa enfrenta una crisis que ha dejado de ser exclusivamente de seguridad pública para convertirse también en una emergencia económica y social, con consecuencias para miles de familias, trabajadores, comerciantes y empresarios. En el documento entregado al Secretario, el legislador priista expuso que, desde el inicio de la actual ola de violencia, el 9 de septiembre de 2024, y con cifras al 5 de octubre de 2026, la entidad acumula 3 mil 956 homicidios dolosos, 12 mil 642 vehículos robados y 4 mil 522 denuncias por privación de la libertad.

A ello se suma que, de acuerdo con los datos del Inegi citados por el Diputado, el 90.8 por ciento de los habitantes de Culiacán se sienten inseguros. El impacto también alcanza a la economía. Zamora Gastélum señaló que Sinaloa perdió 27 mil 349 empleos formales y 4 mil 704 registros patronales entre abril de 2024 y abril de 2026, mientras que su actividad económica registró una contracción de 4.5 por ciento durante el primer trimestre de este año. “Cuando un negocio cierra por miedo o por extorsión, se pierde un patrimonio y se pierde también una razón para quedarse”, expresó el legislador en su comunicación al Secretario. El Diputado sinaloense reconoció el trabajo que realiza el Gobierno federal, particularmente el despliegue de cerca de 20 mil elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina y Secretaría de Seguridad, así como las detenciones y aseguramientos realizados. Sin embargo, sostuvo que el esfuerzo debe traducirse en resultados que la población pueda percibir en su vida cotidiana. “La presencia de las fuerzas federales contiene, pero no (reconstruye). La paz que buscamos no se alcanza solo con más elementos en las calles”, afirmó en el documento.