El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, denunció este domingo que fue expulsado por el Gobierno de Venezuela el mismo día en que se celebraba la elección presidencial del país, de la que sería observador electoral.

“Lo viví en carne propia. Existen enormes posibilidades de que el pueblo venezolano ya le ponga un alto a la autocracia de Nicolás Maduro. Quiero informarles que lamentablemente fui expulsado de forma arbitraria por el régimen”, informó el dirigente partidista a través de un video publicado en redes sociales.

“La Policía Bolivariana me detuvo en el hotel que me esperaba. He platicado con muchos venezolanos en estos días. Muchos de ellos tienen miedo, pero todos tienen la enorme esperanza que van a lograr derrotar este domingo al dictador. La inequidad en el proceso es evidente. De hecho, solo existe propaganda del candidato oficial”, reprochó Cortés Mendoza, quien añadió que mediante amenazas obligaban a los opositores a declararse a favor de Maduro.

“Las instancias electorales están completamente controladas. Se atreven a inhabilitar a los candidatos opositores. Deseo de todo corazón éxito a Venezuela. Triunfo a la plataforma unitaria opositora Edmundo González y a María Corina. Y deseo que lo que están padeciendo allá nunca, pero nunca me ocurra aquí”, expuso el político, quien además, en un comunicado, llamó a los venezolanos a acudir a las urnas.

“En Acción Nacional tenemos enormes esperanzas de que el pueblo venezolano ponga un alto este domingo a la autocracia de Nicolás Maduro, que voten mayoritariamente por una Venezuela libre y próspera, que vivan elecciones participativas, pacíficas y seguras, por un Venezuela que retome el camino de la democracia, el respeto a los derechos humanos y que regrese a ser un país con desarrollo y crecimiento económico”.

El dirigente nacional del PAN reiteró que antes de ser expulsado de Venezuela, durante los días 26 y 27 de julio pudo dialogar con varios liderazgos opositores, entre ellos Henrique Capriles Radonski, ex Gobernador del estado de Miranda y ex presidente de la Cámara de Diputados, quien fue candidato presidencial de la oposición quedando en 2013 a un solo punto porcentual de ganarle a Maduro.

“En estos diálogos le comentaron que en este proceso electoral se vivió una mayor intimidación que la que se sufría anteriormente con Hugo Chávez, por eso con justificada razón algunos tienen miedo, pero todos poseen la enorme esperanza de que este domingo lograrán derrotar al dictador”, informó.

“Acudí a Venezuela para acompañar a @MariaCorinaYA y @EdmundoGU en la elección de hoy, pero el día de ayer fui detenido al llegar a mi hotel por la policía bolivariana y arbitrariamente expulsado de ese país. Las y los venezolanos tienen miedo, la inequidad en la elección de hoy es evidente, pero tenemos la esperanza de que el pueblo venezolano le ponga un alto a la dictadura de Nicolás Maduro”.

El candidato oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela es Nicolás Maduro Moros, Presidente de dicho país sudamericano, quien busca su segunda reelección.

Antes fue titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre 2006 y 2012, así como vicepresidente, desde 2012 a 2013, durante el Gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, a quien suplió como titular del Poder Ejecutivo Federal, tras fallecer.

Mientras que el candidato opositor, del partido Mesa de la Unidad Democrática, es Edmundo González Urrutia, quien fue embajador de Venezuela en Argelia, entre 1991 y 1993, durante la segunda Administración de Carlos Andrés Pérez, y, en Argentina, entre 1998 y 2002, durante los gobiernos de Hugo Rafael Chávez Frías y Chávez Frías.

González Urrutia fue elegido como candidato de la coalición opositora venezolana, tras la inhabilitación de María Corina Machado Parisca, coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, desde 2012, quien también se desempeñó como diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, del 5 de enero de 2011 al 24 de marzo de 2014.