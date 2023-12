MÉXICO._ En el arranque de la precampaña de su candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, se aseguró la primera posición en la lista de candidaturas plurinominales de la coalición opositora al Senado de la República para el periodo 2024-2030.

En sesión de la Comisión Permanente Nacional del PAN, realizada la tarde del viernes, la cúpula panista aprobó por unanimidad la asignación de los lugares 1, 4 y 7 de la Lista Nacional, que le corresponden al PAN en el convenio de la coalición PAN-PRI-PRD.

La cuarta posición será para la actual Senadora Lilly Téllez, quien llegó en 2018 a la Cámara alta postulada por Morena, pero rompió con ese partido en 2021. Téllez buscaría la reelección, luego de que en junio pasado declinó sus aspiraciones presidenciales para apoyar a Xóchitl Gálvez.

En tanto, la séptima posición será para Mauricio Vila Dosal, Gobernador de Yucatán que concluirá su periodo en 2024, y quien también declinó sus aspiraciones presidenciales.

El Consejo Nacional del PAN sesionará el sábado 16 de diciembre para votar las solicitudes al Senado de la República por la vía plurinominal que presentaron 16 panistas más, entre las que destaca el registro de Ricardo Anaya Cortés, quien fue candidato presidencial del PAN en las elecciones de 2018 y actualmente reside en Estados Unidos, pues enfrenta un proceso penal.

En la lista también aparece Enrique Vargas del Villar, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado de México, ex Alcalde de Huixquilucan y ex aspirante a la candidatura a la Gubernatura en la entidad, quien declinó en favor de la priista Alejandra del Moral.

También estaría buscando una posición Mayuli Latifa Martínez, actual Senadora por Quintana Roo.

Sergio Ramos Navarro, ex secretario general del PAN en Baja California; Isaac Magallanes Jordán, consejero nacional; Antonio Andrade Guzmán, ex regidor panista en Colima; Karen Michel González Márquez, ex Diputada federal; y Laura Esquivel Torres, ex jefa de la Oficina del Presidente Nacional del PAN durante la gestión de Cortés, se agregan a la lista.

Así como Salvador Esquivel Fierro, consejero nacional; Ana Teresa Aranda Orozco, ex Diputada federal; Valeria Román Quiroga, ex funcionaria del Ayuntamiento de San Luis Potosí; Elizabeth García Pérez, militante del PAN Tabasco; Amada Meza Bautista, se inscribió para representar Zacatecas; John Robert Hernández, secretario del Migrante y Enlace Internacional en el Gobierno de Guanajuato; Griselda Galicia García, directora de la Secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del CEN del PAN; y Jaime Sánchez Camacho.

El PAN aseguró que, en la aprobación de la lista, se respetará el principio de paridad de género y las acciones afirmativas de la población migrante, indígena y con discapacidad.