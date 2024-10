Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, presentó el miércoles una iniciativa de reforma a la Constitución para que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea electo a través del voto popular.

“Se supone que es la gran defensoría del pueblo de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo le diría al Gobierno morenista: ¿qué objeción tendrían en que esta Comisión, que hoy es un cero a la izquierda, realmente pueda ser electa por toda la gente en todo el País?”, planteó.

El también Senador panista explicó que dicho proceso sería distinto al de la elección de ministros, magistrados y jueces, ya que los candidatos tendrían cierto nivel de tecnificación, capacidad y no solo popularidad.

“Pero la CNDH es quien va a defender a la gente de cualquier abuso de poder del gobierno, tanto federal, estatal como municipal”, enfatizó el dirigente panista, quien también lanzó “un reto” a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para corregir la estrategia de seguridad y que se tipificara el delito narcoterrorismo, para que pudiera haber colaboración internacional y resultados efectivos.

Asimismo, Cortés Mendoza respaldó a la titular del Poder Ejecutivo Federal, por parte de Acción Nacional para cambiar la estrategia y que existiera una verdadera coordinación y colaboración internacional, en el combate al crimen organizado.

“No se trata de sumisión, no se trata de perder la autonomía o soberanía de nuestro País. La soberanía la pierden los mexicanos cuando no pueden transitar en una carretera, cuando no pueden vender sus productos sin que los extorsionen”, expuso el presidente del PAN.

El 7 de octubre fue aprobado en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado, un proyecto de convocatoria que permitiría la reelección de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, desde el 16 de noviembre de 2019.

“Nos parece que sería absolutamente inaceptable la reelección de la señora Piedra, que como ustedes saben, llegó primero de manera ilegal porque no cumplía con los requisitos: sí era militante de un partido [Morena] y eso lo prohíbe la ley”, argumentó Ricardo Anaya Cortés, Senador del PAN.

Tras recordar que la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos permitía a quien ostentaba el cargo, la posibilidad de su reelección, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, Senador de Morena, prometió que la elección no sería “una simulación”.

Piedra Ibarra entregó, el 25 de enero de 2023, a la Cámara de Diputados una iniciativa para convertir la CNDH en la Defensoría del Pueblo, para supuestamente fortalecer los mecanismos de exigibilidad de cumplimiento de sus recomendaciones.

Al presentar su informe anual de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la ombudsperson pidió a los legisladores revisar, analizar, discutir y mejorar la iniciativa, para, según ella, activar los mecanismos de exigibilidad a través de la facultad del Senado para llamar a las autoridades a explicar las razones de incumplir una recomendación.

“Junto con el informe estoy entregando a la Cámara de Diputados, y mañana lo hare al Senado, una propuesta de iniciativa de ley para reformar a la CNDH y elevarla al rango de Defensoría del Pueblo, superando el esquema neoliberal que heredamos y apelando a lo mejor de nuestra tradición humanista”, indicó Piedra Ibarra en su exposición de motivos.