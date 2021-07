Martín de Jesús López Obrador, otro hermano de AMLO recibiendo fajos de dinero (VIDEO)

Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, aparece en un video recibiendo dinero de las manos de de David León Romero, quien en ese entonces era consultor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, actual senador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), actual aliado electoral de Morena.

En un video -presentado este jueves 8 de julio, por el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, en su programa ‘Loret Capítulo 51’, transmitido en la cuenta de la plataforma YouTube, del medio digital Latinus-, se ve al hermano del actual presidente de la República, recibiendo 150 mil pesos en efectivo de quien durante los primeros dos años del Gobierno de López Obrador fue titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Según el reportaje titulado ‘El Martinazo, otro hermano de AMLO en video recibiendo dinero’, León Romero entregó al hermano menor del actual presidente, un total de 150 mil pesos, en el que era su domicilio particular en Chiapas, en 2015, el mismo año en que Morena participó en su primera elección como partido político.

”Hace un año, Latinus reveló imágenes que mostraban a Pío, otro de los hermanos del mandatario, aceptando dinero de manos de David León para la campaña presidencial de Morena. En ambos casos, los hermanos reciben cantidades previamente acordadas que se repiten mensualmente y dicen que son para Andrés Manuel, lo que revela un ‘modus operandi’. Nada de este dinero en efectivo fue reportado por Morena al INE, lo que califica como delito electoral”, indicó el medio.

Durante la grabación, se escucha que el dinero efectivo es anotado o descontado de una operación entre León Romero y López Obrador. “Este es un ahorrito mío. Te lo paso y te lo anoto”, dice el entonces consultor. “No, compa. Eso lo descontamos”, objeta el hermano menor del actual presidente de la República.

Asimismo, durante el video, y tras un recorrido por el domicilio particular de León Romero -mismo que dura unos ocho minutos-, Martín Jesús López Obrador le hace saber al ex titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que la entrega de dinero no es para él, sino para su hermano, el ahora titular del Poder Ejecutivo Federal.