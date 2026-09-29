Maru Campos acusa a Morena de derribar en la SCJN el blindaje electoral contra el narco

La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acusó a Morena de haber acudido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para eliminar de la reforma electoral de esa entidad las disposiciones que ordenaban anular los comicios en los que interviniera el crimen organizado.

Campos Galván fijó su postura respecto a la resolución emitida el 28 de septiembre de 2026 por el máximo tribunal, que resolvió la impugnación presentada por ese partido. La Gobernadora sostuvo que la decisión retiró de la legislación local precisamente aquello que, según su señalamiento, estorba a Morena para financiarse con recursos ilícitos y para emplear a delincuentes en la manipulación de las elecciones.

La legislación cuestionada fue aprobada meses atrás por el Congreso de Chihuahua. La reforma establecía que una elección se anularía si la delincuencia organizada intervenía en ella, y que el candidato que resultara ganador con ese respaldo perdería la postulación. Tras la resolución judicial, los aspirantes que obtengan el triunfo con apoyo de dinero, amenazas o armas de grupos criminales conservarán su candidatura.

“Lo hicimos para que en Chihuahua no pase lo que ya pasa en otros estados, donde el narco decide quién se registra, quién compite y quién gana”, señaló la gobernadora.

La titular del Ejecutivo estatal afirmó que la bancada de Morena en el Congreso local no reunió los votos necesarios para frenar la reforma en el proceso legislativo, por lo que optó por la vía judicial. “Sí: Morena votó en contra de blindar las elecciones contra el narco. Y como no le alcanzaron los votos, corrió a la Suprema Corte a pedir que se tumbara. Sí, a la Suprema Corte que no discute nada y que sólo acata”, declaró.

Según lo expuesto por la gobernadora, la ministra Yasmín Esquivel Mossa emitió un voto favorable a la posición del Gobierno del Estado de Chihuahua, con el argumento de que la intervención de la delincuencia en un proceso electoral afecta de forma grave el ejercicio del voto libre.

Campos Galván añadió que la conducta del partido revela sus prioridades políticas. “Cuando un partido hace todo para que la intervención del crimen en las elecciones no tenga consecuencias, está confesando cuáles son sus intereses y a quién protege. Eso pinta a Morena de cuerpo entero. Y ese partido ya tiene candidato en Chihuahua: ya sabemos qué reglas necesita para arrebatar la voluntad popular”, expresó.

La Gobernadora manifestó que su administración acatará el fallo dictado en la Ciudad de México, aunque anunció que el gobierno estatal buscará reponer las disposiciones eliminadas mediante las vías legales y parlamentarias que la propia SCJN mantenga abiertas. “Una ley se puede tumbar en una sala de la Ciudad de México. Lo que no van a tumbar es la decisión de un pueblo que ya le plantó cara al miedo y que no va a dejar que el crimen elija a sus gobernantes”, subrayó.

El Gobierno del Estado de Chihuahua indicó que continuará los trabajos con el Congreso local y con los habitantes de la entidad para establecer mecanismos de protección del proceso electoral. “Si nos cerraron un camino, abriremos otro. Chihuahua no se entrega. Aquí seguimos, trabajando por el bien de todo Chihuahua”, concluyó la mandataria estatal.