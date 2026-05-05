Maru Campos cuestiona defensa a Rocha Moya; Ariadna Montiel la acusa de traición a la Patria

La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, cuestionó que al Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, se le defienda “a capa y espada”, mientras a ella se le ataca por desmantelar un narcolaboratorio. La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió de inmediato acusándola de mentir y de haber incurrido en traición a la Patria.

“A uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y a nuestros niños, y al otro se le defiende a capa y espada”, afirmó Campos Galván durante la ceremonia por el CLXIV aniversario de la Batalla de Puebla en el parque El Palomar, en la capital chihuahuense. El acto incluyó un enlace con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien tomó protesta a soldados del Servicio Militar Nacional (SMN) y los comprometió a defender el lábaro patrio como símbolo de independencia e integridad territorial.

Montiel Reyes rechazó la versión de la mandataria estatal y sostuvo que la investigación en Chihuahua no versa sobre el desmantelamiento de ningún narcolaboratorio. “La Gobernadora miente. La investigación en Chihuahua no es por desmantelar un narcolaboratorio; el Gobierno de México ha desmantelado más de 2,500 en todo el país”, publicó la dirigente morenista en sus redes sociales. Fue más allá al señalar que el verdadero fondo del asunto es la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano: “El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la Patria. Usted debe ser juzgada”, advirtió Montiel Reyes.

En ese contexto, Sheinbaum Pardo vinculó el caso de los agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Chihuahua con la solicitud del Gobierno de Estados Unidos respecto a Rocha Moya, al sostener que ambos forman parte de una misma secuencia de hechos. La titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que primero se conoció la participación de ciudadanos estadounidenses en un operativo en territorio chihuahuense y, posteriormente, llegó la petición de una oficina del Departamento de Justicia de EU contra diez ciudadanos mexicanos.