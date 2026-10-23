Maru Campos niega pacto con Sheinbaum y revela reclamos mutuos en Ciudad Juárez

La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, negó haber alcanzado un pacto con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras la detención del ex Fiscal de ese estado, César Jáuregui Moreno, y describió un encuentro en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que ambas se reclamaron agravios durante entre 8 y 10 minutos.

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, transmitida la noche del jueves por LatinUs, Campos Galván relató que el intercambio subió de tono desde el inicio.

“Nos levantamos la voz porque ella tenía un agravio porque yo había ingresado a los agentes norteamericanos a México, supuestamente. Pero mi agravio era porque 19 veces consecutivas, en la más alta tribuna de este País, en La Mañanera, se me acusó de traicionar a la patria. Entonces, obviamente no terminamos bien esa reunión”, afirmó.

La Gobernadora sostuvo que Sheinbaum Pardo le planteó tres motivos de conflicto, entre ellos el ingreso de agentes estadounidenses al narcolaboratorio desmantelado en el Estado y una frase que le atribuyó: “la Presidenta de la muerte”. Campos Galván aseguró que tendría conciencia de haberlo dicho y que, aún así, ofreció una disculpa.

“Ya cuando cesaron las voces altas, le dije bueno, le pido una disculpa, pero le pido que revise en los medios de comunicación”, declaró.

Preguntada expresamente sobre si la Presidenta considera que ella dañó la relación con Estados Unidos, la Gobernadora respondió que así lo entendió, y añadió que ambas acordaron no revelar el contenido del encuentro.

“Hubo un pacto de no decir por qué me regañó y, por qué yo también la regañé o por qué también yo hice catarsis con ella”, contestó.

Durante la misma entrevista, Campos Galván acusó, sin presentar pruebas, a Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, de tener vínculos con la delincuencia organizada, y dijo haber planteado ese señalamiento directamente a la Presidenta.

Según la Gobernadora, Montiel Reyes “tiene mucho que explicar y mucho que decir sobre el crimen organizado y estos grupos terroristas en el estado de Chihuahua, principalmente en Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, con su Presidenta Municipal de Morena en Morelos, donde sucedió el desmantelamiento del laboratorio, que es también un Alcalde de Morena”.

Señaló que Sheinbaum Pardo “le contestó muy a la defensiva, dijo que quien estaba involucrada era yo”.

Después, según su relato, bajó el tono de la conversación y el encuentro continuó con temas de seguridad pública.

“Hablamos de las reuniones con Omar García Harfuch, de lo que se tenía que hacer en materia de seguridad... pero nos quedamos en un ambiente muy tenso, en un ambiente tratando de cuidar las formas, pero sin dejar de ser un ambiente donde entre 8 y 10 minutos estuvimos reclamándonos la una a la otra”, dijo.

Campos Galván, afiliada al Partido Acción Nacional, rechazó que exista un acuerdo con la Presidenta para entregar Chihuahua a Morena en los próximos comicios y se refirió al aspirante de ese partido a la Gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar, como un “narcocandidato”.

“Chihuahua no va a dejar que entre ningún ‘narcocandidato’ ni ningún ‘narcopartido’ al Estado”, afirmó.

A pregunta del entrevistador, la Gobernadora descartó que vaya a ocupar una Embajada mexicana en el extranjero al concluir su mandato.