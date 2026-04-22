Maru Campos pide reunión con Sheinbaum tras muerte de agentes de la CIA en Chihuahua

La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, solicitó formalmente una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para abordar el operativo en el que se desmantelaron seis laboratorios de droga en la Sierra Tarahumara, luego de que trascendiera que dos de los cuatro fallecidos en un accidente vial posterior al operativo eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), según reveló el diario The Washington Post y confirmaron fuentes anónimas a la cadena CNN.

La Gobernadora hizo el anuncio el 21 de abril durante la Conferencia Internacional de Minería 15, celebrada en la entidad, donde también destacó los resultados del operativo ejecutado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en coordinación con el Ejército Mexicano, que permitió desmantelar lo que describió como uno de los laboratorios de metanfetaminas y drogas sintéticas más grandes del País, distribuido en al menos 100 hectáreas en el municipio de Morelos.

“Una servidora ya ha solicitado la reunión con la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para platicar sobre el tema”, afirmó Campos Galván.

También expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos y reconoció el trabajo de las fuerzas armadas y estatales.

El fin de semana previo, la FGE reveló que tras el aseguramiento de los narcolaboratorios murieron en un accidente automovilístico dos agentes estadounidenses, además de Pedro Oseguera y Manuel Genaro, ambos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua.

Según el Diario de Juárez, los agentes de la CIA fallecidos serían Richard Leiter Johnston, de 36 años, y John Dudley Black, de 44, cuyos cuerpos habrían sido entregados al Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Grupo Reforma verificó que ninguno de los dos nombres aparece en el directorio de personal clave que el Departamento de Estado de Estados Unidos publica para sus misiones diplomáticas, aunque dichos directorios no incluyen a la totalidad de los funcionarios.

La presencia de los agentes en territorio chihuahuense generó contradicciones en las declaraciones del Fiscal estatal César Jáuregui, quien en un primer momento negó que los estadounidenses hubieran participado directamente en el operativo y señaló que se encontraban a ocho o nueve horas de la zona operativa impartiendo un curso sobre drones, para después coincidir en un punto intermedio con elementos ministeriales con quienes regresaban a la capital del estado.

Sheinbaum Pardo acusó que la versión cambió al día siguiente. “Ayer, el Fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando qué hacían estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así”, declaró en su conferencia matutina del 21 de abril, y añadió que la investigación deberá determinar si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional.

Fuentes anónimas citadas por CNN con conocimiento directo del tema confirmaron que los dos funcionarios de la CIA laboraban en la expansión de las labores antinarcóticos en México, sin ofrecer mayores detalles al respecto.

El contexto de dicha presencia tiene antecedentes documentados: desde 2025, una investigación de la agencia Reuters reveló que la CIA ha jugado un papel creciente en la lucha antidroga en México desde que en 2021 el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador restringió drásticamente las operaciones de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en el País.

Según esa misma investigación, la CIA operaría como coordinadora del trabajo antinarcóticos en la Embajada de Estados Unidos en México y contaría con dos unidades especiales de elementos mexicanos entrenados y evaluados por la agencia dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

La Gobernadora de Chihuahua informó además que el Fiscal Jáuregui elabora un informe detallado con los pormenores del operativo para entregarlo al Gobierno federal, en tanto que la Fiscalía General de la República investiga una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional derivada de la presencia y actuación de los agentes estadounidenses en suelo mexicano sin que mediara notificación previa a las autoridades federales.