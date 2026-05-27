Maru Campos rechaza declarar ante FGR; ex fiscal Jáuregui comparece por muerte de agentes de CIA

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, acudió este 27 de mayo de 2026 a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México, pero se negó a rendir testimonio como testigo en el caso de los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que murieron tras participar en un operativo contra un narcolaboratorio en el estado que gobierna. En su lugar, presentó un escrito en el que impugnó la legalidad del citatorio emitido por la autoridad federal, al que calificó de ambiguo y sin la debida fundamentación jurídica.

En el documento que entregó ante la FGR, Campos Galván argumentó que el citatorio “carece de la debida fundamentación y motivación”, y que su presencia no implicaba sometimiento alguno a la diligencia pretendida por la fiscalía. “No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”, dice el escrito presentado por la mandataria estatal. La gobernadora también invocó el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual exceptúa de la obligación de comparecer ante el Ministerio Público a los servidores públicos comprendidos en los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, categoría en la que se encuentran los gobernadores.

Campos Galván estuvo acompañada de figuras de la oposición al acudir a la sede de la FGR. En sus redes sociales, la gobernadora calificó el citatorio de “acto autoritario” y señaló que se pretende “fabricar un caso” en su contra, al tiempo que denunció el uso de las instituciones para perseguir a quienes piensan distinto al Gobierno Federal. “Mientras a una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del Estado, a quienes son señalados por vínculos con el crimen organizado les dan impunidad absoluta”, escribió.

En forma paralela, César Jáuregui, ex titular de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, sí compareció ante la FGR en Ciudad Juárez, Chihuahua, para atender el requerimiento relacionado con el mismo caso. A su arribo, Jáuregui se limitó a señalar que acudía a cumplir con el requerimiento de la autoridad y reconoció que el asunto podría estar politizado. “Es probable”, contestó ante la pregunta de medios locales.

Los hechos que motivaron las diligencias se remontan al 17 y 18 de abril de 2026, cuando la entonces Fiscalía estatal de Chihuahua, bajo el mando de Jáuregui, realizó el allanamiento de un narcolaboratorio de drogas sintéticas en un predio ubicado en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua. Al concluir el operativo, dos agentes de la CIA y Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, fallecieron en un accidente automovilístico.

La presencia de agentes estadounidenses en una operación dentro del territorio nacional sin autorización del Gobierno Federal desató una crisis diplomática y política entre las autoridades federales y el estado de Chihuahua. A raíz de la controversia, el 27 de abril de 2026, Jáuregui presentó su renuncia como fiscal estatal.

El caso pone en evidencia la tensión entre la Federación y los gobiernos de oposición, en un contexto en que la participación de agencias de inteligencia extranjeras en operaciones de seguridad dentro de México continúa siendo un punto álgido en la relación bilateral con EU.