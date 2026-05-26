Maru Campos recibe segundo citatorio de la FGR, ahora por denuncia de secuestro de Corral

La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del Partido Acción Nacional (PAN), reveló el 26 de mayo de 2026 que recibió un segundo citatorio, esta vez de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), por una denuncia de secuestro que el senador morenista Javier Corral Jurado interpuso en su contra, en medio del escándalo por el operativo con agentes extranjeros en la Sierra Tarahumara que ya le valió una cita ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La mandataria panista hizo pública la notificación mediante un video difundido en redes sociales, un día antes de su comparecencia prevista ante la FGR para el 27 de mayo de 2026 a las 10:00 horas, en el marco de la investigación por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EU en un operativo antinarco realizado los días 17 y 18 de abril de 2026 en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, sin autorización del Gobierno Federal. “En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder. Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra”, declaró Campos Galván.
Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua de 2016 a 2021 y senador de Morena desde septiembre de 2024, presentó la denuncia por la acusación de secuestro, cargo que la mandataria panista informó sin proporcionar mayores detalles sobre los hechos específicos que la sustentan. La relación entre Campos Galván y Corral Jurado arrastra una prolongada rivalidad política, agudizada desde el intento fallido de detención del ex gobernador en agosto de 2024 en un restaurante de la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, episodio que derivó en denuncias cruzadas entre ambas figuras.
La Gobernadora rechazó que los citatorios paralicen la gestión de su administración. “Aunque pretendan paralizar al Gobierno del Estado con citatorios y audiencias, nosotros no vamos a dejar de dar resultados”, afirmó en el mismo video. Campos Galván ya había calificado el primer citatorio de la FGR como “mal hecho” el 25 del mismo mes y año, aunque confirmó que acudiría a la cita de todas formas. “Bueno, pues ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, expresó entonces.
La acumulación de frentes legales contra la mandataria chihuahuense ocurre en paralelo con la solicitud de juicio político que 11 diputados locales de Chihuahua presentaron el 26 de mayo de 2026 ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados federal. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó ese mismo día que el documento deberá ser ratificado el 29 del mismo mes y año para poder avanzar a la Subcomisión de Examen Previo. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había aclarado el 25 de mayo de 2026 que los citatorios de la FGR no implican imputación alguna contra Campos Galván, sino entrevistas ministeriales derivadas de investigaciones en curso. “Son procedimientos, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía, a nadie, sino es sencillamente entrevistas”, sostuvo la mandataria nacional.
El Partido Acción Nacional ha respaldado de manera consistente a Campos Galván desde que estalló la crisis por el operativo del 17 y 18 de abril de 2026, en el que fueron desmantelados seis narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa en la Sierra del Pinal y en el que murieron dos presuntos agentes de la CIA, identificados como Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, junto con Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, y Manuel Genaro Méndez Montes, agente de esa corporación. Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, acusó al Gobierno Federal de usar de manera facciosa a las instituciones del Estado para intimidar a gobiernos de oposición, y señaló que el oficialismo guarda silencio ante acusaciones similares formuladas por EU contra gobernadores de Morena.