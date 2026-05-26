Maru Campos recibe segundo citatorio de la FGR, ahora por denuncia de secuestro de Corral

La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del Partido Acción Nacional (PAN), reveló el 26 de mayo de 2026 que recibió un segundo citatorio, esta vez de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), por una denuncia de secuestro que el senador morenista Javier Corral Jurado interpuso en su contra, en medio del escándalo por el operativo con agentes extranjeros en la Sierra Tarahumara que ya le valió una cita ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La mandataria panista hizo pública la notificación mediante un video difundido en redes sociales, un día antes de su comparecencia prevista ante la FGR para el 27 de mayo de 2026 a las 10:00 horas, en el marco de la investigación por la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EU en un operativo antinarco realizado los días 17 y 18 de abril de 2026 en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, sin autorización del Gobierno Federal. “En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder. Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra”, declaró Campos Galván.

Corral Jurado, ex gobernador de Chihuahua de 2016 a 2021 y senador de Morena desde septiembre de 2024, presentó la denuncia por la acusación de secuestro, cargo que la mandataria panista informó sin proporcionar mayores detalles sobre los hechos específicos que la sustentan. La relación entre Campos Galván y Corral Jurado arrastra una prolongada rivalidad política, agudizada desde el intento fallido de detención del ex gobernador en agosto de 2024 en un restaurante de la colonia Roma Norte de la Ciudad de México, episodio que derivó en denuncias cruzadas entre ambas figuras.

La Gobernadora rechazó que los citatorios paralicen la gestión de su administración. “Aunque pretendan paralizar al Gobierno del Estado con citatorios y audiencias, nosotros no vamos a dejar de dar resultados”, afirmó en el mismo video. Campos Galván ya había calificado el primer citatorio de la FGR como “mal hecho” el 25 del mismo mes y año, aunque confirmó que acudiría a la cita de todas formas. “Bueno, pues ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, expresó entonces.