Maru Campos responde a Sheinbaum: Gobierno federal ya sabía de las irregularidades de Jáuregui

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que el Gobierno federal ya sabía que ella desconocía la presencia de agentes de la CIA en la entidad y que también tenía información sobre presuntas irregularidades del ex Fiscal César Jáuregui, y que, por ello, no necesitaban que ella las señalara; calificó además de desproporcionada la acusación de traición a la patria contra el exfuncionario y sostuvo que esa imputación corresponde a un “Gobierno que proviene de un Estado fascista”.

Este viernes, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Campos rechazó con estas declaraciones la versión de la Presidenta Claudia Sheinbaum de que fue ella quien señaló a Jáuregui durante una reunión entre ambas.

“Ellos sabían que yo no estaba enterada de los agentes norteamericanos, no voy a decir quién, pero ellos mismos me lo dijeron al día siguiente del narcolaboratorio. Dos, ellos también sabían cuál era el actuar de César Jáuregui y ya tenían información acerca del ex Fiscal. Entonces no me pueden decir que yo lo acusé”, sostuvo.

Las declaraciones de la Mandataria estatal ocurrieron después de que Sheinbaum relatara en su conferencia matutina que Campos le había dicho que desconocía la entrada de los agentes estadounidenses y responsabilizado al entonces Fiscal estatal de esa operación.

La Presidenta también señaló que la Gobernadora le habló de presuntos actos de corrupción y de que Jáuregui tenía casinos.

Campos rechazó esa versión y negó que hubiera alcanzado un acuerdo político con Sheinbaum.

Explicó que hizo pública su postura después de los señalamientos sobre un supuesto pacto con Morena y las versiones de que había entregado al ex Fiscal ante la Fiscalía General de la República.

“Yo aprendí, Ciro, en la vida a no ofender, a tratar de jugar limpio en la política y en todos mis deberes, pero sí me enseñaron a defenderme”, afirmó al explicar por qué decidió responder públicamente a las acusaciones.



Campos pide investigar a Jáuregui y cuestiona acusación de traición a la patria

Al ser cuestionada sobre qué información tenía el Gobierno federal acerca del ex Fiscal, Campos señaló que existían presunciones de delitos federales, pero pidió que las investigaciones quedaran en manos de las autoridades competentes.

“Había una presunción de delitos federales del tipo penal que estaban investigando, y que bueno, pues habrá que dejarle a la Fiscalía General de la República y habrá que dejarle también a la Fiscalía General del Estado lo que corresponda”, dijo.

La Gobernadora reconoció que habían llegado a su conocimiento señalamientos sobre una presunta extorsión mediante expedientes judiciales, aunque evitó pronunciarse sobre la responsabilidad del ex funcionario y pidió respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.

Explicó que, tras conocerse el caso del laboratorio, surgieron personas y denuncias que señalaban posibles irregularidades, pero sostuvo que no le corresponde determinar si Jáuregui cometió algún delito.

“Dejemos que las instancias nos digan qué es lo que hizo este señor”, expresó.

Sin embargo, Campos cuestionó que se pretenda imputar al ex Fiscal el delito de traición a la patria, al considerar que se trata de una acusación desproporcionada.

La Mandataria estatal vinculó ese señalamiento con lo que calificó como una actuación fascista del Gobierno.

“Es un tema desproporcionado, es un tema que solamente compete a un Gobierno que proviene de un Estado fascista. A nadie en su sano juicio se le ocurre culpar a alguien de traición a la patria”, afirmó.



Anuncia denuncias contra Ariadna Montiel por presuntos vínculos con el crimen organizado

Durante la entrevista, también se le preguntó por los señalamientos que Campos hizo previamente contra Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, a quien vinculó con grupos criminales, y sobre la petición que, según Sheinbaum, le hizo para que presentara pruebas.

Campos reconoció que hasta ese momento no había presentado pruebas ni denuncias, pero aseguró que lo haría después de que la Presidenta reiterara que cualquier señalamiento debía presentarse ante las autoridades correspondientes.

“No he presentado pruebas. No es mi prioridad Ariadna, mi prioridad es darle resultados a los chihuahuenses, he estado gobernando”, respondió.

La Gobernadora sostuvo que, según información que dijo conocer en Chihuahua, Montiel tendría cercanía con autoridades municipales de Morena en la región suroeste del estado, particularmente en Guadalupe y Calvo y Morelos, municipios que relacionó con la zona donde fue localizado el laboratorio clandestino.

Campos afirmó que Montiel habría mantenido contacto con integrantes del Cártel de Sinaloa desde 2021 y la acusó de establecer un acuerdo para evitar la intervención de autoridades federales en actividades relacionadas con el trasiego de drogas y los laboratorios, a cambio de protección electoral.

“Y en el año 2021, después de haber perdido la Gubernatura contra una servidora, que de ahí nace un hambre especial de la señora Ariadna contra una servidora y un hambre especial por ganar el estado de Chihuahua, hace este acuerdo con estas personas en el municipio de Guadalupe y Calvo para que no intervenga el Gobierno federal en situaciones de trasiego, de laboratorios, en esa zona que colinda con Sinaloa y con Sonora, y que a ella la cuiden en el tema electoral”, afirmó.

Se trata de acusaciones que la Gobernadora no acompañó con pruebas documentales durante la entrevista. Campos dijo que presentará las denuncias correspondientes, aunque no precisó una fecha para hacerlo.

Advierte sobre el avance del narcotráfico y defiende su confrontación con el Gobierno federal

Campos sostuvo que las diferencias con la Presidenta no modificarán su posición frente a la inseguridad y afirmó que continuará con sus señalamientos, pese al costo político que puedan representar para su administración.

Al ser cuestionada sobre las consecuencias de la confrontación pública con Sheinbaum, la Gobernadora consideró que el conflicto se debe a que decidió hablar sobre la situación de seguridad del País.

“Es muy tóxico y es muy conflictivo porque abrí la boca, porque dije lo que está pasando en este País”, afirmó.

La Mandataria estatal advirtió que, a su juicio, el narcotráfico ha extendido su influencia sobre distintas actividades y territorios, desde el control de pozos de agua y carreteras hasta el comercio de ganado y las restricciones al tránsito de ciudadanos.

También llamó a la ciudadanía a considerar las elecciones de 2027 como una vía para ejercer sus derechos políticos y cuestionó que el respaldo electoral a un partido se justifique por la entrega de programas sociales, al señalar que estos están reconocidos en la Constitución.

“Si esto no nos mueve como mexicanos, como ciudadanos, no a hacer una manifestación, pero a usar legítimamente las herramientas que tenemos como el voto para el año 2027, entonces este país va a terminar de ser conquistado por el narcotráfico”, sostuvo.