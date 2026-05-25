Maru Campos tacha de ‘mal hecho’ el citatorio de la FGR; asistirá el 27 de mayo

La Gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, calificó como “mal hecho” el citatorio girado por la Fiscalía General de la República (FGR) para que comparezca el 27 de mayo de 2026 ante esa institución, pero confirmó que acudiría a la cita pese a las inconsistencias que identificó en el documento, y aprovechó para criticar la reunión sostenida entre el senador morenista Javier Corral Jurado y el también senador Enrique Inzunza Cázarez en Culiacán, Sinaloa.

La mandataria panista señaló que sus asesores jurídicos analizaban el contenido y el alcance del citatorio, al que calificó de deficientemente elaborado. “Es un citatorio mal hecho”, declaró, y subrayó que pese a esas incongruencias formales acudiría de todas maneras a la sede de la FGR en la fecha acordada. “Bueno, pues ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, expresó.

Campos Galván arremetió también contra Corral Jurado por haber sostenido esa jornada una reunión con Inzunza Cázarez en un restaurante del Country Club de Culiacán. La Gobernadora contrastó ese encuentro con la situación que ella enfrenta: mientras se le cita a comparecer por el operativo en el que se desmantelaron narcolaboratorios en la Sierra del Pinal, un senador acusado formalmente por EU de vínculos con el crimen organizado recibe visitas públicas de un correligionario de Morena.

La investigación de la FGR que motivó el citatorio busca determinar si el Gobierno del estado de Chihuahua tenía conocimiento de la participación de dos presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EU en el operativo antinarco realizado los días 17 y 18 de abril de 2026 en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos. En ese operativo fueron desmantelados seis narcolaboratorios atribuidos al Cártel de Sinaloa; al concluir la acción, un accidente automovilístico cobró la vida de los presuntos agentes, identificados como Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, así como de Pedro Román Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, y de Manuel Genaro Méndez Montes, agente de esa corporación.

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, anunció el 24 de mayo del mismo mes y año un plan de defensa a favor de la mandataria panista y acusó al partido gobernante de usar de manera facciosa a las instituciones del Estado para intimidar a gobiernos de la oposición. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, respondió ese mismo 25 de mayo que el partido blanquiazul debería, además de convocar movilizaciones, contratar buenos abogados para hacer frente al caso ante una posible violación a la Constitución y a la ley por parte de la mandataria chihuahuense.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró desde la Mañanera del Pueblo del 25 de mayo de 2026 que la FGR no ha imputado a Campos Galván en el marco de ese proceso, y que el citatorio corresponde a una entrevista ministerial. “Son procedimientos, no hay imputación, por lo que nos ha dicho la Fiscalía, a nadie, sino es sencillamente entrevistas”, sostuvo la mandataria nacional.