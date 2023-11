Este lunes no fue la excepción. Han trabajado todo el día para mandar un camión con 180 despensas y decenas de botellas de agua de 20 litros para hacerlas llegar a la calle Aquiles Serdán 3, en Barrios Históricos, Acapulco, la bodega de una iglesia local que se ha transformado en un centro de acopio de ayuda humanitaria y que durante los próximos meses estará en funcionamiento.

Para llegar a esta comunidad cercana a la colonia Emiliano Zapata, una de las más grandes de Acapulco, Javier tendrá que sortear calles con decenas de baches inundados de agua y lodo, carros y camionetas que quedaron totalmente inservibles sobre las banquetas y montañas de tierra y basura que se acumulan colonia tras colonia, pues por este lugar no solo pasó Otis, sino también el desbordamiento de dos cauces de agua que rodean la zona.

Animal Político acompañó el proceso de armado, distribución y entrega de despensas y agua para constatar el proceso que, Unidos por Ellos, un modelo de coordinación multisectorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) lleva a cabo de la mano de más de 160 organizaciones, entre ellas la Cruz Roja Mexicana, Save the Children, Operación Bendición y Reinserta, entre otras.

“Por bendición de Dios al día siguiente nuestra casa apenas tenía la profundidad de un dedo de lodo, pero al salir a la calle no podíamos creer lo que estábamos viendo”, dice Javier mientras Alma señala que la escuela donde acudían sus hijos quedó totalmente destruida, por lo que al menos todo el mes de noviembre estará cerrada.

Sin embargo, pese a que para ambos los primeros días sin agua y luz fueron los peores, aseguran que ninguno de los dos esperó tiempo para empezar a intentar ayudar a su comunidad. Javier se movió para conseguir unas máquinas que pudiera ayudar a retirar el lodo de las calles y los escombros, mientras que Alma pensó la forma en conseguir ayuda para sus vecinos.

“Quiero confesarte que eso lo puso dios en el corazón de mi esposa. Yo francamente te digo a mí se me olvidó, y no porque no esté en mi mente el ayudar, sino todo lo contrario. El señor también puso mi corazón, yo creo que como que divide las tareas, porque en mi puso el corazón brother de tratar de conseguir algunas máquinas para que esto se limpiara. A lo mejor parte de lo que es alimento, despensa, eso yo lo pasé en alto, pero mira cómo es dios que lo puso en el corazón de mi señora”.

De acuerdo con Javier, cuando se enteraron de que la Iglesia de la que forman parte estaba recibiendo los apoyos humanitarios, Alma le preguntó a su pastor si había oportunidad de que gente que no forma parte de su iglesia, pero que sufrió daños, pudiera recibir la ayuda y le dijeron que sí.

“Ahora hacen falta muchas cosas. Principalmente agua para tomar, ropa. Mis vecinos sí perdieron sus cosas como lavadoras, refrigeradores, estufas, pero lo que están mandando es de mucha ayuda y yo pediría que sigan ayudando porque realmente hay mucho por ayudar, hay muchas cosas destruidas que, aunque sí se está recibiendo ayuda pero hace falta”, dice Alma.

Hasta el momento, Unidos por Ellos ha repartido más de 2 mil 600 toneladas de ayuda, 35 toneladas de productos de limpieza e higiene, 40 toneladas de cal, 210 tinacos, 5 plantas potabilizadoras, 180 mil litros de agua y 80 mil comidas calientes, entre otros apoyos que forman parte de la etapa de respuesta inmediata y asistencia humanitaria.

La última etapa será la de recuperación de medios de vida y reconstrucción, que se activará en las próximas semanas, en la que el CENACED buscará hacer alianza con diversas instancias para que cada peso donado sea duplicado por el sector privado.