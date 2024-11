Más de 2 mil homicidios dolosos y una alta letalidad en operativos del Ejército marcan el primer mes de Gobierno

Aun cuando en sus conferencias de prensa la Presidencia de la República Claudia Sheinbaum ha presumido una baja en delitos y homicidios, el primer mes de este nuevo gobierno ha estado marcado por abusos de las Fuerzas Armadas, alta letalidad en enfrentamientos de civiles con el Ejército, dos periodistas asesinados, la extensión de la ola de violencia que aqueja a Sinaloa desde hace más de 50 días.

Incluso, en el caso de los homicidios dolosos se ha registrado un incremento respecto a los registrados a octubre de 2023.

Según datos preliminares del reporte diario de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta el 31 de octubre de 2024 – sumaron 2 mil 293 homicidios dolosos, cifra superior a lo registrado en el mismo mes de 2023. Aún falta comparar los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se darán a conocer el 20 de noviembre próximo.

Expertos en seguridad consideran que el actual gobierno ha mostrado, hasta ahora, una continuidad en la estrategia de la administración anterior.

“Este primer mes lo primero que llama la atención es esta línea de continuidad de una estrategia donde se tiende a minimizar el problema. Si bien se reconoce que hay un problema de seguridad, en cuanto se empiezan a colocar observaciones críticas, hay una actitud defensiva”, consideró Humberto Guerrero, experto en seguridad de Fundar.

En El Sabueso revisamos los resultados de este primer mes y te presentamos los eventos en seguridad más relevantes y los resultados con información preliminar con corte al 30 de octubre de 2024.

Agresiones del Ejército empañan el inicio del sexenio

El inicio del actual sexenio quedó marcado por el asesinato de seis migrantes originarios de Perú, Egipto y Honduras en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, Chiapas a manos del Ejército en el primer día del nuevo Gobierno.

Según el reporte oficial, las personas migrantes viajaban en una camioneta que era seguida por otras unidades similares a la que usan los grupos criminales en la zona, por lo que los agentes los confundieron con presuntos delincuentes.

Además, se reportó que el conductor no obedeció la orden de detenerse, y dos agentes aseguraron que escucharon detonaciones, por lo que abrieron fuego contra la unidad.

Ante estos hechos, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron investigaciones a los agentes que dispararon y a los mandos militares.

Diez días después, en un mismo fin de semana se reportaron dos agresiones de elementos del Ejército y la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que cobraron la vida de tres civiles.

En un primer evento, la noche del viernes 11 de octubre Yuricie Rivera Elizalde, enfermera del IMSS de 46 años de edad, murió luego de que militares dispararon contra el vehículo mientras circulaba acompañada de su esposo y su hijo.

Al día siguiente, en medio de una persecución entre agentes de la Guardia Nacional, militares y civiles armados, el auto de Lidia Galván quedó atrapado entre una patrulla y el vehículo de los presuntos delincuentes. Los agentes abrieron fuego y dispararon contra su nieta, Lidia Iris Fuentes Galván, de 8 años.

En el mismo evento, falleció Diego Alfredo, de 18 años, joven que se encontraba en la cajuela del otro vehículo involucrado en el incidente y quien también fue alcanzado por los disparos de los elementos de seguridad.

Ante ambos casos, Claudia Sheinbaum informó que la FGR realizaba las investigaciones correspondientes. Sin embargo, las familias de las víctimas reprocharon que hasta ahora la presidenta no se haya acercado con ellos o enviado sus condolencias.

“Seguimos esperando las condolencias de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. Seguimos esperando que escuche a las víctimas, que les dé un espacio. No sé si en su visita a Tamaulipas, a Nuevo Laredo, o allá en Palacio Nacional. Pero ella debería abrirle un espacio en su agenda a las víctimas y no lo ha hecho”, lamentó en entrevista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Además, cuestionó que la atención a las víctimas tras el ataque ha sido insuficiente, pues sólo se les ha ofrecido atención psicológica a distancia, a la par de que la FGR no ha incluido a los familiares en las investigaciones.

Pero los abusos de las Fuerzas Armadas no pararon. El pasado 24 de octubre se dio a conocer otro evento en Sinaloa, en el marco de las acciones para tratar de contener la violencia en la entidad. En un video se observa a elementos del Ejército y la Guardia Nacional detener a una persona, de nombre Alexis, a la que también amenazaron con matar.

Aunque el reporte oficial aseguró que supuestamente Alexis transportaba a hombres armados, quienes habrían disparado contra los agentes, en la grabación se aprecia que ocho militares dispararon contra el vehículo y lo hicieron chocar.

Los agentes siguieron disparando hasta dejar el vehículo inmóvil y al acercarse se dieron cuenta que Alexis seguía vivo. En el audio de la grabación se escucha que uno de los militares gritó: “¡Mátalo, mátalo!”.

Días después de su detención acusado de ser un presunto generador de violencia, la defensa de Alexis mostró lo ocurrido, y un juez ordenó no vincularlo a proceso y liberarlo.

Crisis en Sinaloa crece y aumenta letalidad de militares

Tras la detención de Ismael Zambada, “El Mayo”, en julio pasado, desde el pasado 9 septiembre se desató una ola de violencia que las autoridades atribuyen a un enfrentamiento entre grupos criminales rivales en Sinaloa.

Ello desató bloqueos carreteros, incendios de vehículos y balaceras que han causado 324 asesinatos, según datos de la Fiscalía Estatal, y 211 personas desaparecidas, la mitad de ellos son niñas, niños y jóvenes.

En su segundo día al frente del gobierno, Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la situación de seguridad en la entidad, a lo que respondió que aún no contaba con un diagnóstico.

Mientras que en los siguientes días, ordenó el envío de 300 militares más a la entidad, aunque la presidenta ha minimizado la situación a la par que ha reiterado su apoyo al gobernador de la entidad, el morenista Rubén Rocha.

Pero los enfrentamientos no han cesado e incluso se han extendido por la entidad desde la capital, Culiacán, a municipios vecinos. Apenas este fin de semana, en Mazatlán se registraron balaceras.

A la par, en el primer mes del gobierno de Claudia Sheinbaum se registraron dos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y civiles que sumaron 33 muertes. Con ello, a falta de dos meses para concluir el año, en 2024 sumaron 254 presuntos agresores fallecidos en enfrentamientos con el Ejército, la mayor cifra desde 2014.

En otro evento como parte de las acciones para frenar la violencia en Sinaloa, se reportó un operativo que derivó en la detención de Edwin Antonio, alias “El Max”, presunto generador de violencia relacionado con Zambada. Además de la aprehensión, se informó de la muerte de 19 civiles armados en un presunto enfrentamiento con elementos del Ejército.

A estas muertes se sumaron al menos 14 fallecimientos más reportados por la Sedena tras un enfrentamiento entre presuntos criminales y policías municipales en el municipio de Tecpan, Guerrero.

El especialista de Fundar Humberto Guerrero advirtió que las autoridades federales han tratado de hacer ver casos como los de estas entidades como hechos aislados, y no como parte de un contexto de inseguridad generalizada que se vive en el país.

A la par, consideró Javier Oliva Posada, se observa un escalamiento en la violencia de parte de los grupos criminales. Por ejemplo, el conflicto que suma más de 50 días en Sinaloa, o el estallamiento de dos coches bomba en Guanajuato ocurrido el pasado 24 de octubre.

“Yo veo con mucha preocupación el escalamiento de poder hacer este hallar dos coches bomba. El nivel de los enfrentamientos, la explosión de dos coches bomba, no es posible atribuirlo al Gobierno que está arrancando, sino como consecuencia de la inercia criminal. Lo que buscan (los grupos criminales) en este caso es ampliar sus redes de influencia y de control”, explicó.

Matan a dos periodistas en menos de 24 horas

La noche del 29 de octubre se registró además el asesinato del primer periodista en el sexenio de Sheinbaum. Se trató de Mauricio Cruz Solís, de 25 años de edad, del medio digital Minuto x Minuto, en Uruapan, Michoacán.

El joven había entrevistado al alcalde de Uruapan apenas unos minutos antes de que se cometiera el crimen.

Al día siguiente se registró el asesinato de la periodista de espectáculos Patricia Ramírez, conocida como Paty Bunbury, quien trabajaba en el Periódico Hechos Pensamiento En Acción. La mujer de 39 años fue atacada en un establecimiento de comida la tarde del miércoles 30 de octubre en la capital de Colima.

Sobre el tema, la presidenta aseguró que se reactivará un grupo de atención a casos de violencia contra periodistas, mismo que se reactivará y prometió trabajar para que no haya impunidad.

Propuestas para mejorar la seguridad

Si bien aún es muy pronto para evaluar la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum, los expertos consultados por El Sabueso señalaron que ante esta alza en la letalidad de las acciones de las Fuerzas Armadas es importante replantear la militarización de la estrategia de seguridad.

Además, llamaron a fortalecer las instituciones locales y estatales de seguridad y justicia. Ello para acelerar los efectos de la atención a la crisis de inseguridad que vive el país.

“La Federación tiene las capacidades, pero nos vamos a tardar más tiempo, si no incorporamos decididamente a estas áreas de la administración de la justicia y por supuesto de la atención y prevención del delito a nivel local. Eso no se ha visto en las primeras medidas de seguridad que ha tomado el gobierno. Se han mencionado, pero no se han visto”, indicó Oliva.

Finalmente, recomendaron dar mayor atención a las víctimas de la violencia y tener mayor acercamiento con ellas y mejorar la atención desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Necesitamos un diálogo entre la sociedad civil y el gobierno federal. Y ese gobierno federal incluiría a la FGR, a las Fuerzas Armadas, las comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara de Diputados. Mientras no haya un diálogo de alto nivel con la sociedad civil van a seguir haciendo los gobernantes lo que quieran y van a seguir justificando los excesos de las Fuerzas Armadas”, urgió Raymundo Ramos.