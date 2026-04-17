Más de 203 mil mexicanos deportados desde el inicio del Gobierno de Trump: Segob

La Secretaría de Gobernación informó que desde el inicio de la administración del Presidente Donald Trump, Estados Unidos deportó a territorio mexicano a 203 mil 685 connacionales, de los cuales 164 mil 444 retornaron por vía terrestre y 39 mil 241 por vía aérea.

Según el informe presentado en la conferencia mañanera, los registros del Instituto Nacional de Migración muestran que las deportaciones arrancaron el 20 de enero de 2025, fecha de inicio del actual Gobierno estadounidense, con un acumulado de 6 mil 515 casos hasta el cierre de ese mes.

En febrero de 2025 la cifra ascendió a 8 mil 872 y en marzo a 9 mil 346, lo que evidenció un incremento gradual en los primeros meses del periodo.

La tendencia al alza se profundizó en el segundo trimestre de 2025: abril registró 10 mil 742 deportaciones y mayo alcanzó 13 mil 810, nivel que se mantuvo en los meses siguientes.

Junio cerró con 13 mil 227 casos y julio con 13 mil 216, mientras que agosto reportó 13 mil 752 retornos.

El tercer trimestre consolidó la tendencia: septiembre contabilizó 14 mil 976 deportaciones y octubre se convirtió en el mes con mayor flujo del periodo, con 16 mil 621 casos, cifra que también representó el punto más alto en deportaciones terrestres, con 14 mil 642 registros.

Agosto, por su parte, concentró el mayor número de deportaciones aéreas del año, con 8 mil 658.

Noviembre bajó a 15 mil 180 y diciembre repuntó a 16 mil 230, cerrando 2025 con niveles elevados.

Durante los primeros meses de 2026, el flujo se mantuvo por encima de las 14 mil deportaciones mensuales: enero registró 14 mil 690, febrero 14 mil 191 y marzo 14 mil 968.

Con corte al 16 de abril de 2026, el mes en curso acumuló 7 mil 355 deportaciones, lo que anticipa un volumen relevante para ese periodo.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, aseguró que, pese al volumen acumulado, el flujo actual es significativamente menor al registrado al inicio del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Al contrario, ha bajado, digamos, del año pasado de cuando llegó el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se ha bajado aproximadamente 87 por ciento de ello”, afirmó.

Rodríguez precisó que los connacionales deportados son atendidos mediante el programa “México te abraza”, que opera con ocho centros de atención distribuidos en siete entidades federativas, con capacidad total para mil 600 personas.

“Se reciben aproximadamente 300 al día, 350 depende del día; ayer, por ejemplo, se recibieron 262”, señaló.

Añadió que el Gobierno federal mantiene el seguimiento de los movimientos migratorios a través del INM, con el objetivo de garantizar la atención integral a los mexicanos que retornan al país desde territorio estadounidense.