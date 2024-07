Al menos 250 líderes nacionales y estatales del PRI emitieron un pronunciamiento en el que pidieron la destitución de Alejandro Moreno Cárdenas, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional priista, debido, según ellos, a “la grave crisis del partido y la necesidad de redefinir su viabilidad política”.

Los firmantes del desplegado rechazaron su reelección y solicitaron que la XXIV Asamblea Nacional Ordinaria priista se llevara a cabo después de concluido el periodo Alito Cárdenas, establecido hasta después del proceso electoral federal del 2024, y que fuera organizada por un órgano colegiado de dirigentes.

En el documento, signado por más de 250 ex dirigentes nacionales y estatales del PRI, así como ex legisladores locales y federales, además de consejeros locales, consideraron que era “improrrogable” el mandato de la actual dirigencia nacional y propusieron “que se designe democráticamente a un grupo de ex presidentes del Consejo Político Nacional y de cuadros con trayectoria, prestigio y reconocimiento, para constituir una dirigencia interina que conduzca de manera colegiada, autocrítica e incluyente los trabajos de la próxima asamblea”.

Según los firmantes, la dirigencia se encargaría también de hacer “una evaluación seria de los problemas y retos del partido y las transformaciones profundas que requiere”, y convocaría a la elección de la nueva dirigencia nacional.

Los más de 250 ex dirigentes nacionales y estatales del PRI, así como ex legisladores locales y federales, además de consejeros locales, también pidieron que en los nuevos documentos básicos se reforzara el principio de “no reelección de la dirigencia”, a fin de evitar que “bajo ninguna modalidad o subterfugio de cambio estatutario se extiendan indebidamente los mandatos de una dirigencia y el partido quede en manos de un grupo en particular”.

Según el documento, el liderazgo de Moreno Cárdenas fue excluyente y causó divisiones dentro del PRI, así como la expulsión de miembros valiosos, enfocándose en centralizar decisiones sin consulta.

Asimismo, indicaron que tras el fracaso electoral de 2021, Moreno Cárdenas “ignoró recomendaciones de renunciar y convocó una asamblea nacional sólo para cumplir formalidades, extendiendo indebidamente su mandato hasta agosto de 2023, sin atender la crisis interna del Partido”.

Además, indicaron que la dirigencia encabezada por Moreno Cárdenas convocó, de forma apresurada, “antes de concluir formalmente el actual proceso electoral, a una Asamblea Nacional con el propósito manifiesto de manipular y operar nuevamente una reforma estatutaria para hacer posible la reelección del actual presidente del CEN”.

Enfatizaron que el propósito de dicha Asamblea Nacional, convocada por el CEN de Moreno Cárdenas, era “concentrar aún más atribuciones como la de nombrar directamente a quienes coordinarán las menguadas fracciones parlamentarias en las legislaturas federales y estatales”.

Según reportan medios, con reformas a los estatutos del partido, el dirigente nacional del PRI buscaría la reelección y podría quedarse en el cargo ocho años más.

Presidente del CEN priista desde el 18 de agosto de 2019, Moreno Cárdenas buscaría la reelección al frente del PRI mediante una propuesta de nuevos estatutos, que sería analizada y votada durante la 24 Asamblea Nacional, convocada para el domingo 7 de julio.

En los estatutos del Partido se eliminaría la mención en el artículo 178 de los estatutos del PRI, que impedía la reelección para que los dirigentes nacionales pudieran repetir en el cargo cuatro años más, con “hasta tres periodos consecutivos”.

”Las personas actualmente titulares de la presidencia y la secretaría general, podrán participar en el proceso de renovación ordinario, considerándose su elección inmediata anterior, como la primera de las que se prevé en el citado precepto”, se indicó en la redacción del proyecto a los estatutos priistas.