$!Más de 328 mil tortugas golfinas desovan en el Santuario de Playa Escobilla, en Oaxaca

HUATULCO, Oaxaca._ Un aproximado de 328 mil 139 especímenes de la familia Lepidochelys Olivácea, comúnmente conocida como tortuga golfina y la cual se encuentra en peligro de extinción, depositaron 32 millones 813 mil 900 huevos tras arribar al Santuario de Playa Escobilla, ubicado en Santa María Tonameca, Oaxaca.
Esta fue la cuarta arribazón de tortugas marinas en esa zona de Oaxaca, la cual se realizó del 13 al 18 de septiembre del presente año, correspondiente a la temporada 2025-2026.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que el pasado jueves 18 de septiembre, personal de la Vigésima Zona Naval, en coordinación con la Procuraduría Federal para la Protección al Medio Ambiente, brindó apoyo con seguridad durante la arribazón de tortugas.
Con el fin de preservar el ambiente y especies marinas, elementos de esta institución custodiaron la cuarta arribazón de estas especies.
Cabe mencionar que, como parte de las atribuciones de la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, y en apoyo al mantenimiento del Estado de Derecho, personal de este Mando Naval, efectúa recorridos de manera permanente en playas de su jurisdicción.
De esta manera, la instituición refrenda su compromiso para la preservación del medio ambiente marino y la protección de las especies, para beneficio de México.
La tercera arribazón
El pasado 23 de agosto, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, informó que personal de la Vigésima Zona Naval, en coordinación con la Procuraduría Federal para la Protección al Medio Ambiente, apoyó brindando seguridad durante la tercera arribazón de tortugas marinas en el mismo Santuario de Playa Escobilla.
Derivado de lo anterior, destacó que esta arribazón contó con un aproximado de 117 mil 655 especímenes de la familia Lepidochelys Olivácea, tortuga golfina, así como 10 millones 588 mil 950 huevos depositados.
Con el fin de preservar el ambiente y especies marinas, así como la conservación de la especie tortuga golfina, misma que se encuentra en la categoría de peligro de extinción, personal naval custodió el arribazón del 17 al 22 de agosto, correspondiente a la temporada 2025-2026.