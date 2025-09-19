$!Más de 328 mil tortugas golfinas desovan en el Santuario de Playa Escobilla, en Oaxaca

HUATULCO, Oaxaca._ Un aproximado de 328 mil 139 especímenes de la familia Lepidochelys Olivácea, comúnmente conocida como tortuga golfina y la cual se encuentra en peligro de extinción, depositaron 32 millones 813 mil 900 huevos tras arribar al Santuario de Playa Escobilla, ubicado en Santa María Tonameca, Oaxaca. Esta fue la cuarta arribazón de tortugas marinas en esa zona de Oaxaca, la cual se realizó del 13 al 18 de septiembre del presente año, correspondiente a la temporada 2025-2026. A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que el pasado jueves 18 de septiembre, personal de la Vigésima Zona Naval, en coordinación con la Procuraduría Federal para la Protección al Medio Ambiente, brindó apoyo con seguridad durante la arribazón de tortugas.









Con el fin de preservar el ambiente y especies marinas, elementos de esta institución custodiaron la cuarta arribazón de estas especies. Cabe mencionar que, como parte de las atribuciones de la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, y en apoyo al mantenimiento del Estado de Derecho, personal de este Mando Naval, efectúa recorridos de manera permanente en playas de su jurisdicción. De esta manera, la instituición refrenda su compromiso para la preservación del medio ambiente marino y la protección de las especies, para beneficio de México.



