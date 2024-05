Presentarán más demandas

Desde su aprobación en el Congreso, la reforma a las leyes de pensiones desató una acalorada discusión dentro del Poder Legislativo, pues mientras el oficialismo señalaba que las modificaciones beneficiarán a las y los trabajadores del país, miembros de la oposición consideraron lo contrario.

“En el caso de las Afores hay norma expresa en la Constitución, el artículo 14, que establece que tú no puedes quitarle bienes propiedades a las personas si no es producto de una resolución judicial. Lo que están haciendo es una especie de expropiación, es un robo [...] no hacen un esfuerzo de regresarle a las y los trabajadores su dinero, se lo quiere quedar el gobierno, porque ya se gastó todos los cochinitos y necesitan liquidez”, señaló el senador Emilio Álvarez Icaza en entrevista con Animal Político.

Por esta razón, adelantó que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que sea el Máximo Tribunal del país quien determine si la creación de este Fondo fue o no constitucional.

En tanto, la firma Trusan & Roma, Abogados informó que en las próximas semanas trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional Electoral (INE), entre otras dependencias, presentarán también sus demandas de amparo “para que sus ahorros no se vean afectados por irse a este llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar”.