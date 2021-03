Más de 8 millones de vistas en un año: ‘Canción sin Miedo’ se vuelve un reclamo de la mujer mexicana

“El pacto patriarcal es querer perpetuar tus privilegios y los de tus compañeros sin hacer nada. Ignoran al movimiento feminista porque nos tienen miedo. Lo que hacemos no es para atacar al otro género, no es un tema de bandos. Alzamos la voz porque se están vulnerando nuestros derechos. Su placer, su deseo y su libertad transgreden nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra decisión. Nosotras también somos el pueblo de México, somos la mitad de la población”.

Forbes México cuenta que el origen de la canción es una colaboración con la cantante chilena Mon Laferte, como parte de un proyecto de composición de canciones que hablan sobre mujeres que han sido privadas de su libertad física por haberse defendido de su agresor. “La chilena le pidió que, para un concierto en el Zócalo capitalino, presentarán una canción que hablara del feminicidio. La canción surgió a partir de una llamada: Vivir debía entregar algo armado en menos de ocho horas. La labor, aunque compleja y contra el reloj, no le resultó difícil”.

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que resuene fuerte “¡nos queremos vivas!”

Que caiga con fuerza el feminicida

Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo

Si un día algún fulano te apaga los ojos

Ya nada me calla, ya todo me sobra

Si tocan a una, respondemos todas

Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa

Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria

Soy la niña que subiste por la fuerza

Soy la madre que ahora llora por sus muertas

Y soy esta que te hará pagar las cuentas

¡Justicia, justicia, justicia!

Vivir le cuenta a CNN Chile:

“Yo digo que esta canción ya no es mía, que esta canción es de todas las compañeras que no están y de todas las compañeras que estamos luchando por aquellas que ya no están. Yo quisiera que esta canción ya no se volviera a cantar nunca por lo que significa, cantarla significa que hay un problema. Entonces yo me lleno de alegría cuando escucho que toman la canción en todas partes, pero también me lleno de mucha rabia y de mucha tristeza cuando escucho que cada vez son más nombres, que en cada región son nombres distintos. También escuchar los nombres de los grupos originarios de allá, como acá las comandantas como allá los grupos mapuche, siento mucho abrazo por ustedes, por mis compañeras de allá de Chile”.

Vivir Quintana fue nombrada en 2020 una de entre los 100 Creativos Mexicanos de Forbes. México. Para esa edición, dijo: “El camino es una meta, pero debemos asumir que hay mucho trabajo de por medio. Lo que creo que hace falta para que haya cada vez más creativos mexicanos con mensajes en todo el mundo es que confiemos en los pequeños proyectos, darle un voto de confianza a los pequeños productores y sus pequeños productos”.

Por todas las compas marchando en Reforma

Por todas las morras peleando en Sonora

Por las comandantas luchando por Chiapas

Por todas las madres buscando en Tijuana

Cantamos sin miedo, pedimos justicia

Gritamos por cada desaparecida

Que resuene fuerte “¡nos queremos vivas!”

Que caiga con fuerza el feminicida

Que caiga con fuerza el feminicida

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor

Y retiemblen sus centros la tierra

Al sororo rugir del amor

Viridiana Mendoza Escamilla escribe el 14 de diciembre 14 de 2020: “El entorno generado por la pandemia pegó duramente en todas las industrias; sin embargo, ni la necesidad de confinarse ni el riesgo de contraer Covid-19 ha frenado la violencia contra las mujeres. En México, son asesinadas 11 mujeres cada día. En este contexto, ‘Canción sin miedo’, de la cantante y compositora Vivir Quintana, se ha convertido en himno de protestas que exigen justicia para las mujeres desaparecidas, violentadas y asesinadas, no sólo en México, sino en otros países de Latinoamérica donde ha resonado la melodía”.