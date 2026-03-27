Matan a activista que denunció cobro de piso y amenazas del crimen organizado ante Gobernadora de Morelos

Sandra Rosa Camacho Flores, activista y ex candidata del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Temoac, Morelos, fue asesinada a balazos la tarde de este 27 de marzo en el interior de su domicilio, meses después de haber denunciado públicamente que su vida corría peligro por señalar redes de extorsión en la región oriente de ese Estado.

El ataque ocurrió alrededor de las 14:30 horas en el barrio de San José de Temoac.

Hombres armados irrumpieron en la vivienda ubicada en la Privada Terán y dispararon de manera directa contra la líder social antes de huir del lugar.

En agosto de 2025, Camacho Flores había encarado a la Gobernadora Margarita González Saravia durante una mesa de seguridad para advertirle sobre el asedio del crimen organizado en su municipio.

“La gente no alza la voz por temor a represalias de que lo balaceen; mi vida está en riesgo porque soy la única que se está inconformando”, señaló la activista en aquel encuentro, que quedó grabado en video.

En esa misma ocasión solicitó la presencia permanente de la Guardia Nacional en la localidad y afirmó que los propios pobladores disponían de un espacio para alojar a los agentes.

En sus denuncias, la víctima señaló directamente a familiares del Alcalde de Temoac, el priista Valentín Lavín, de encabezar el cobro de piso contra pequeños comerciantes y de generar la violencia en la zona.

Lavín es identificado localmente como yerno de Andrea Angelina “N”, “La Patrona”, ex Tesorera Municipal que actualmente se encuentra recluida por su presunta relación con la célula criminal conocida como Los Aparicio o Los Huazulcos.

Tras la confirmación del deceso por parte de paramédicos, elementos de la Policía Morelos y del Ejército Mexicano acordonaron la escena del crimen.

Habitantes de la zona denunciaron en redes sociales presuntos intentos de las autoridades por agilizar el levantamiento del cuerpo sin el debido proceso.

“Fiscalía quiere llevar el cuerpo y encubrir el crimen, se necesita apoyo rápido”, publicó la cuenta local Delegación Temoac 2025-2028, convocando a los vecinos mediante el toque de campanas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que la investigación se desarrollará bajo el protocolo de perspectiva de género para el delito de feminicidio.

“Se agotarán todas las líneas de investigación en torno a los hechos en los que perdiera la vida Sandra Rosa Camacho Flores”, precisó la institución en un comunicado.

El Gobierno de Morelos condenó la agresión y manifestó sus condolencias a los familiares, asegurando que no se permitirá la impunidad en ataques contra liderazgos sociales.

Temoac, municipio colindante con el estado de Puebla, ha enfrentado una escalada de violencia que alcanzó al propio Alcalde Lavín en enero pasado, cuando resultó herido en un ataque armado sobre la carretera México-Oaxaca.

Colectivas de mujeres indígenas y organizaciones culturales reprobaron el asesinato.

Integrantes de la colectiva Mujeres Indígenas Líderes Comunitarias y de la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares señalaron que Camacho Flores contaba con medidas cautelares para su protección al momento de ser asesinada.

“Resulta profundamente grave e indignante que, a pesar de contar con medidas cautelares para su protección, su vida haya sido arrebatada”, denunciaron las organizaciones.

Las agrupaciones calificaron el crimen como un acto de violencia política en razón de género y exigieron a la FGE una investigación exhaustiva que alcance a los responsables materiales e intelectuales.

Advirtieron que en la región oriente de Morelos se han registrado al menos seis feminicidios en lo que va de 2026.

“El Estado falló en su obligación de protegerla; exigimos que la seguridad de las mujeres en las comunidades indígenas sea una prioridad real y efectiva”, subrayaron.