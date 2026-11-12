Matan a aspirante de Morena a la Alcaldía de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Eduardo Valdovinos Padilla, empresario y aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asesinado a balazos el miércoles al terminar su participación en una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires, de ese municipio.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la agresión e inició una carpeta de investigación.

Según un comunicado de la FGE, elementos de la Guardia Civil acudieron a la zona tras recibir el reporte y localizaron al empresario sin vida a bordo de un vehículo, por lo que resguardaron el área y solicitaron la intervención del personal ministerial.

Agentes de la Policía de Investigación y especialistas de Servicios Periciales procesaron el lugar de los hechos y recolectaron indicios para establecer las circunstancias de la agresión.

En las primeras entrevistas, la dependencia estableció la participación de una persona como probable responsable y señaló que las investigaciones continúan para identificar a quien o quienes resulten responsables.

En redes sociales circularon videos en los que se escuchan los disparos contra el vehículo mientras los jinetes participaban en la cabalgata.

Valdovinos Padilla era originario de Lázaro Cárdenas y dueño de la empresa Más Aprisa, dedicada al servicio de mensajería y paquetería foránea, registrada en 2022.

El 24 de octubre de 2026 se registró en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura al Gobierno municipal, en el que expuso que, pese a no contar con experiencia política, podría aportar su trayectoria empresarial.

“Pienso que se pueden hacer muchas mejoras aquí en la ciudad”, declaró en un video difundido en sus redes sociales el 26 de octubre.

A finales de septiembre de 2026 recorrió en una moto acuática las calles inundadas del municipio por el huracán Rachel y auxilió a personas atrapadas por el agua.

Ese mismo miércoles, el Alcalde de Contepec, Michoacán, Eduardo Martínez Guzmán, sobrevivió a un atentado cuando supervisaba obras a bordo de una camioneta del Ayuntamiento.

Dos sujetos en motocicleta se emparejaron al vehículo y dispararon en cinco ocasiones, pero los escoltas del edil repelieron la agresión y obligaron a los atacantes a escapar.

Martínez Guzmán resultó ileso, fue trasladado a un hospital para revisión médica y quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras la FGE abrió otra carpeta de investigación por ese ataque.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada por ambos hechos en su conferencia de prensa este jueves y pidió al Gabinete de Seguridad rendir un informe.

“Quisiera que ellos pudieran informar en las condiciones en las que se dio y quiénes eran estas personas, entonces que lo pueda informar el Gabinete”, declaró.

Los dos ataques ocurrieron días después de que el Gobierno de México presentara los avances del Plan Michoacán, a un año de su puesta en marcha, y a unas semanas del proceso electoral de 2027 en el que se renovarán los ayuntamientos de la entidad.