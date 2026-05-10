Matan a buscadora y su hija en Guanajuato; colectivos exigen a Sheinbaum reconocer crisis de desaparecidos

En el marco del Día de las Madres, decenas de integrantes de colectivos de búsqueda marcharon el 10 de mayo de 2026 por las calles de la Ciudad de México para exigir a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconocer la cifra oficial de 133 mil 910 personas desaparecidas en el país y aceptar apoyo internacional para su localización, en tanto que en Salamanca, Guanajuato, dos integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos —una madre buscadora y su hija— fueron asesinadas a plena luz del día por sujetos armados.

Patricia Acosta y su hija Katia Citlall fueron atacadas a balazos cuando circulaban en una motoneta por calles de la Colonia 18 de Marzo, en Salamanca, alrededor de las 14:00 horas. Sus cuerpos quedaron tendidos sobre la acera, frente a un domicilio, mientras los agresores lograron darse a la fuga. Ambas se habían incorporado al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos en 2024, tras la desaparición de Miguel Ángel Jáuregui Acosta —hijo de Patricia y hermano de Katia—, quien fue localizado sin vida después de más de un año de búsqueda. Pese a esa pérdida, continuaron colaborando en las labores del colectivo para localizar a otras personas desaparecidas.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que abrió una carpeta de investigación por el doble homicidio, sin que hasta ese momento se reportaran detenidos. La Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas condenó el crimen y exigió que se esclarezca, que se castigue a los responsables y que las autoridades garanticen protección a quienes realizan labores de búsqueda. “Condenamos y exigimos se esclarezca éste doble homicidio, castigo a los culpables, así como protección a las personas buscadoras”, señaló el organismo en un pronunciamiento.

El asesinato de Acosta y su hija se produjo mientras tenía lugar la decimocuarta marcha por la dignidad de las madres buscadoras, realizada el mismo 10 de mayo de 2026 desde el Monumento a la Madre hasta el Ángel de la Independencia. Bajo la consigna “El 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, los colectivos —encabezados por organizaciones de Chihuahua, uno de los estados pioneros en visibilizar la crisis— denunciaron que desde 2010 han sido asesinados 43 buscadoras y buscadores en el país.

Durante la protesta, una integrante de un colectivo de Coahuila reprochó a Sheinbaum Pardo su negativa a reconocer la magnitud del problema y le demandó aceptar la intervención de organismos internacionales. “Le recordamos a Claudia Sheinbaum que una mañana usted pidió que la llamáramos Presidenta, haciendo alusión a que lo que no se nombra no existe. Hoy usted se niega a nombrar, a reconocer la cifra de personas desaparecidas en el País”, expresó la activista. Señaló además que, a 32 días del inicio del torneo de la FIFA en México, el interés del oficialismo parecía centrado en mejorar las cifras antes que en implementar estrategias de localización. “El Gobierno parece estar más interesado en dar buena apariencia, en bajar los números de los registros, en vez de encontrar a nuestras personas desaparecidas y hacer todo lo que esté a su alcance para que nadie más sufra de esta terrible tragedia que es la desaparición”, enfatizó.

Los colectivos también recordaron el informe del Comité contra la Desaparición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la solicitud de elevar el caso a la Asamblea General del organismo. “El Estado tiene la oportunidad histórica de reconocer esta crisis y empezar a trabajar realmente para acabar con ella y aceptar que el tema se trate en la Asamblea General de la ONU para poder llegar a soluciones profundas y duraderas”, demandó la misma activista coahuilense. Desde 1970, señalaron los colectivos, las rastreadoras han salido a calles, cerros, hospitales, morgues y cárceles a buscar, supliendo las funciones que corresponden a las autoridades.

En ese contexto, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que el 11 de mayo de 2026, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para México, Andrea Pochak, presentará un informe sobre la crisis de desapariciones en el país. El acto se realizará a las 12:00 horas en el Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México, y contará con la participación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, y del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Enrique Ochoa.

Según el comunicado conjunto de SEGOB y la SRE, la presentación se realizará en congruencia con la política de apertura del Gobierno mexicano hacia organismos internacionales de derechos humanos. La CIDH adelantó que el informe documenta la magnitud y persistencia de las desapariciones en México, identifica patrones estructurales y expone los principales desafíos en materia de búsqueda, investigación, acceso a la justicia y atención a víctimas. “Sus hallazgos y recomendaciones buscan contribuir a una discusión pública informada y situar en el centro las voces y derechos de las personas afectadas”, indicó el organismo.