Matan a director del portal Pinotepa Comunica en la Costa de Oaxaca

Hamurabi Huesca Manzano, director del portal de noticias Pinotepa Comunica, fue asesinado este viernes en un ataque armado perpetrado en el interior de una vivienda del barrio La Planta, en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca.

En los hechos, una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un centro médico.

Según testigos citados por reportes locales, un grupo de sujetos armados ingresó al domicilio y disparó de manera directa contra las personas que se encontraban en el lugar. Huesca Manzano murió en el inmueble.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las indagatorias correspondientes para esclarecer el crimen. Elementos de seguridad acordonaron la zona tras el ataque.

Las primeras versiones difundidas en la entidad apuntan a que los agresores buscaban a un hombre identificado como Darío “N”, señalado como presunto líder criminal de Pinotepa Nacional y considerado objetivo prioritario por la FGEO, quien se encontraba en la misma vivienda. Esa línea no ha sido confirmada de manera oficial por la autoridad ministerial.

Huesca Manzano era fundador y director de Pinotepa Comunica, un medio informativo digital dedicado a la cobertura local y regional de la Costa de Oaxaca, y ejercía además como conductor de taxi.

Organizaciones, medios de comunicación y periodistas de Santiago Pinotepa Nacional y del resto de Oaxaca condenaron el homicidio y exigieron la identificación y el castigo de los responsables, así como medidas de protección para los comunicadores que trabajan en la región.

“Espero el esclarecimiento de este artero y reprobable asesinato que pone de luto a todo el medio de comunicación de Pinotepa Nacional y la costa”, expresó Antonio Mondragón Cruz mediante una esquela, en la que lamentó la muerte de quien identificó como su amigo.

El caso se suma a los homicidios de comunicadores registrados en Oaxaca durante 2026, entre ellos el de Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en julio de ese año y que permanece sin resolución judicial.

La investigación de la FGEO deberá determinar el móvil de la agresión y si el ejercicio periodístico de Huesca Manzano tuvo relación con el ataque, línea que suele activar la intervención de mecanismos federales de protección a periodistas.