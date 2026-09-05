Matan a dos agentes federales en Omealca, Veracruz

Tras la agresión, el Gabinete de Seguridad desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables. En las acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, además de autoridades de Oaxaca.

Los tres elementos agredidos pertenecían a la SSPC Federal y desarrollaban un operativo de investigación en la demarcación cuando fueron atacados. “Lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó lesionada”, informó el funcionario federal, quien precisó que la elemento herida fue trasladada para recibir atención médica y que contaba con el respaldo institucional.

Dos agentes federales murieron y una agente resultó lesionada durante la madrugada de este sábado, luego de que integrantes de la delincuencia organizada los atacaron con disparos de arma de fuego mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Omealca, Veracruz, según informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal.

Mientras Agentes Federales de @SSPCMexico realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada. Lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó...

El municipio de Omealca se ubica en la región de Las Altas Montañas, en la zona centro de Veracruz, próxima a los límites con Oaxaca, un corredor donde las corporaciones federales y estatales han sostenido despliegues conjuntos por la actividad de células del crimen organizado.

La agresión ocurrió dos días después de otro hecho violento en la misma demarcación. El 3 de septiembre de 2026, dos hombres murieron por disparos de arma de fuego en Omealca, luego de ser interceptados por sujetos armados; la FGE de Veracruz inició las investigaciones correspondientes y no reportó detenciones.

El antecedente más relevante en el municipio se registró el 24 de julio de 2025, cuando la base de la policía estatal en Omealca fue atacada tras denuncias vecinales por presuntos actos de extorsión e intimidación atribuidos a uniformados. El Gobierno de Veracruz informó entonces que los agresores se replegaron hacia territorio de Oaxaca luego del arribo del Ejército Mexicano a la zona.

El ataque del 5 de septiembre de 2026 se sumó a una serie de agresiones contra personal de investigación de la SSPC Federal durante la actual administración. El 18 de diciembre de 2024, un agente de la dependencia murió en una emboscada en Culiacán, Sinaloa. El 4 de septiembre de 2025, dos elementos fueron privados de la libertad en Álvaro Obregón, Michoacán, y rescatados con vida mediante un despliegue conjunto de la Sedena, la GN y autoridades estatales. Otros dos agentes secuestrados en Zapopan, Jalisco, fueron localizados con vida el 1 de diciembre de 2025.

“Este crimen no quedará impune. Los responsables serán llevados ante la justicia”, declaró el titular de la SSPC Federal, quien expresó sus condolencias a las familias, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos, y reconoció la labor de los elementos federales.

Hasta el cierre de la información, las autoridades federales y estatales no reportaron detenciones vinculadas con la agresión ni difundieron la identidad de los agentes fallecidos. El despliegue de seguridad continuó en la zona y la dependencia federal anunció que ampliaría la información conforme avanzaran las indagatorias.