Matan a ex Alcalde de Zongolica, Veracruz, horas antes de la visita de la Presidenta Sheinbaum al estado

Juan Carlos Mezhua Campos, ex Alcalde de Zongolica, Veracruz, fue asesinado a balazos en el mencionado municipio, confirmó su equipo de trabajo, así como la Fiscalía General del Estado.

A través de sus propias redes sociales, se realizó una publicación dando a conocer el homicidio, así como reclamos a la Mandataria estatal, Rocío Nahle, y a la Presidenta Claudia Sheinbaum por los resultados en materia de seguridad.

“Con profunda tristeza informamos que han asesinado a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la presidenta de la República. Aquí los resultados de su estrategia de paz, cuando la única paz es para los delincuentes” (sic), señala el mensaje.

Por su parte, la FGE informó que, “derivado de los hechos (...) en los que privaron de la vida a la víctima”, se inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos.

De acuerdo con los reportes, el ex Alcalde fue citado en una propiedad en la localidad de Piedras Blancas y, al llegar, fue atacado a tiros por sujetos armados a bordo de vehículos.

El homicidio del político ocurrió tan solo horas antes de que la Presidenta Claudia Sheinbaum visitara la entidad para el evento por los 200 años de la Consolidación de la Independencia en el mar.

Juan Carlos Mezhua Campos fue Presidente Municipal de Zongolica por la coalición PAN-PRD tras la elección de 2017; también fue dirigente estatal del Partido del Sol Azteca y buscó ser candidato a la gubernatura por la vía independiente.

Cabe recordar que, el 9 de diciembre de 2024, también en Zongolica, fue asesinado Benito Aguas Atlahua, quien era Diputado federal del distrito, mientras se encontraba en una convivencia en una comunidad.

Entre enero y octubre de este año, en Veracruz se registraron 819 homicidios dolosos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que ubicó a la entidad en el décimo lugar en cuanto a este delito.